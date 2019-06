Marna Haugen Burøe rammet av kreft igjen

I et blogginnlegg onsdag kveld skriver hun at det er vanskelig å skrive om nyheten, for det understreker virkeligheten og alvoret i diagnosen, skriver TV 2.

– Det er så mye enklere å pakke det vekk og slippe å forholde seg til vonde fakta mens i realiteten så gjør det hele bare verre, for man blir så tung og mørk innvendig, skriver hun.

– Jeg har kreft. I livmoren, tilføyer bloggeren.

Burøe oppdaget en kreftsvulst i 2012 da det hun trodde var en graviditet, viste seg å være en svulst. Hun har siden snakket åpent om beskjeden.

Burøe har blogget under navnet «Komikerfrue» siden 2011, og hun har flere ganger blitt kåret til folkets favoritt under Vixen Influencer Awards.