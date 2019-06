Triana Iglesias til sykehus etter hesteulykke under innspillingen av Farmen Kjendis

Ulykken skjedde mandag. Iglesias og en annen deltaker var på ridetur da hestene ble urolige. Dette førte til at 37-åringen falt av sin hest, ifølge TV 2.

– Hun ble sittende fast i stigbøylen før hun så falt i bakken. Både Triana og den andre deltakeren er hestevante, og de fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, inkludert å bruke hjelm, sier presseansvarlig for Farmen kjendis i TV 2, Alex Iversen.

Iglesias ble først sendt til Kongsvinger sykehus, hvor det ble klart at hun har ribbeinsbrudd og indre skader. Hun ble så sendt til Ullevål sykehus i luftambulanse.

Skadene var så alvorlige at det ikke var mulig for henne å komme tilbake etter 24 timer, som er grensen for hvor lenge deltakere kan være borte fra gården og fremdeles få fortsette.

Iglesias beskriver tiden på gården som fantastisk.

– Nå må jeg bare bli helt frisk igjen, og det kommer jeg til å bli. Jeg blir tatt godt vare på av veldig flinke folk, sier hun.