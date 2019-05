Nær konkurs: «Grufullt» vær i mai førte til 250 000 kroner i underskudd

- Det er ingen tvil om at dette er krevende å stå i. Det har vært ekstremt artig å skape festivalen, men det er virkelig tungt å sitte igjen med noe som dette.

Det sier Jon Vu-Yen Nguyen, festivalsjef og daglig leder for Bakkefestivalen, som ble gjennomført for tredje og siste gang på Møllenberg nå i mai.

Søndag kveld lanserte han og resten av gjengen «Blakkefest» på Byscenen lørdag 8. juni. Fasiten etter årets fest i bakken viser et underskudd som har blitt en enorm utfordring for en frivillig gjeng å takle. Nå er tanken: alt hjelper.

Avhengig av antallet frivillige, som hvert av de tre årene har vært 60-70 personer, kunne de selge litt over 800 billetter. Under årets festival ble det kun solgt 350.

- Oppmøtet gikk sånn sett over mine forventninge, med tanke på været som var meldt. Vi var maksimalt uheldig, det var nesten komisk å se. Regn, hagl, snø og vind. Det var endel som ikke brukte billetten sin, og det skjønner jeg godt.









- Vi lå historisk sett bedre an med billettsalget enn i fjor, og har jobba veldig hardt for at det skulle gå i null. Så kom det en grufull værmelding en uke før festivalen, og da ble det dårlig med salget den siste uka, forklarer Nguyen.

Alt i alt anslår festivalsjefen at de er 250 000 kroner i minus. Penger til det meste inne på festivalområdet, det være seg leie av scene, telt og vakter, trengs. Bakkefestivalen har vært organisert som en forening, og kan slå seg konkurs. Det er aller siste utvei.

- Vi vil betale regningene våre, så vi tar grep i det selv og jobber hardt for at vi skal lande noenlunde trygt. Vi har vært forberedt på det, men uværet gjorde summen større enn det vi klarer. Men vi vil ikke ha noe «stakkar oss», vi vil lage god stemning!

Bransjen stiller opp gratis

Til festivalsjefens og resten av de de frivilliges lettelse, har Byscenen åpnet dørene, helt gratis, for å arrangere husfestival. Teknikere, personale, vakter og band stiller gratis for å støtte opp.

- Vi har ikke noe mål om «break-even», det er nok for utfordrende å klare. Men alt hjelper. Vi har lagt det opp slik at folk kan betale litt som de vil, med fem ulike priskategorier for billettene.









Mellom syv til ni band stiller på de to scenene, som Frances Wave (som headlinet Bakkefestivalen i 2018), Toy Savoy, The MaXx, FOG og Sara Fjeldvær. Gjenkjennelig Bakkefest-dekor kommer opp på veggene, og Reggie got beats vil runde av på Almas, som gjøres om til en klubb denne kvelden.

- Jeg er litt satt ut av hvor mange som vil stille opp for oss. Heldigvis har vi gode folk rundt oss, og jeg må bare takke alle de som stiller opp for oss på Blakkefest. Det blir en dritkul kveld, og nesten som en innendørs Bakkefestival. Jeg tror og håper det blir endel folk. Og denne gangen kan jeg faktisk love godt vær.