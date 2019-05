George Clooney gjør TV-comeback

Foruten et par korte innhopp, forlot George Clooney sin definitive gjennombruddsrolle i TV-serien «Akutten» i 1999.

TV-comebacket som nå står for tur for Clooney, er en serie som baserer seg på Joseph Hellers klassiske roman «Catch-22» fra 1961, melder TT.

Den to ganger Oscar-vinnende skuespilleren, kjent fra Ocean's-filmene, «Argo», «Up in the air», «The Perfekt Storm» og Syriana», skal ha regissert to av de seks episodene. Han satte seg også i produsentstolen og står på rollelisten når serien får sendetid på Hulu senere i mai.

Handlingen i «Catch-22» utspiller seg i Italia under den andre verdenskrig og kretser rundt en gruppe amerikanske flysoldater. Boken regnes som en antikrigsroman som også inneholder generell kritikk av byråkrati – samt svart humor og satire.

Magasinet GQ har lagt ut traileren på sine nettsider og synes det lover godt.