Dennis (23) er eneste mannlige deltaker i pole sport-NM i Trondheim

Dennis Tin Chat Chan (23) bor i Trondheim. Den første helga i mai skal han delta i NM i pole sport på Byscenen, som eneste mannlige deltaker. Fordi han er den eneste som deltar i sin klasse, er han automatisk Norgesmester, men gjør han det skikkelig bra kan han bli kvalifisert til VM.

- Jeg satser ikke hundre prosent på poledance, for meg er det bare en veldig seriøs hobby, men om jeg klarer å kvalifisere meg er det selvfølgelig helt fantastisk, forteller Dennis.

Han flyttet fra Arendal til Trondheim for seks år siden for å studere bioteknologi ved NTNU. Da han fikk kjæreste fra Trondheim ble han værende. Nå jobber han som forsker, men på fritiden er han poledancer og modell.

- Det er to veldig forskjellige verdener, men jeg liker kombinasjonen av den akademiske siden med forskning og den kreative siden med poledance, sier Dennis.

Høye karakterkrav i Norge: Vilde og Sunniva fulgte studiedrømmen til England For høye karakterkrav i Norge er fellesnevner for mange som reiser utenlands for å studere videre. – Økt opptakskapasitet hos norske universiteter tar tid, sier utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Startet på fest

I 2014 var Dennis på en fest, der møtte han en jente som nå er en av hans beste venninner. Hun hadde hørt om et nybegynnerkurs i poledance på NTNUi dans, men hadde ingen å dra med. Da spurte hun Dennis.

- Jeg hadde allerede lyst til å prøve poledance, men da hun spurte om jeg ville bli med fikk jeg endelig en grunn til å dra. Dagen etter festen dro vi på poledancekurs sammen, og vi ble begge forelska, i poledance altså, ikke i hverandre, forteller han.

Nå, fem år senere, danser han poledance annenhver dag. De siste ukene før NM har han danset hver eneste dag.

13 ting som skjer i Trondheim denne helga En rekke konserter, festivaler, lekre biler og pole sport - her er tips for den kommende helga i Trondheim.

Gleder seg til å vise seg for mamma

Selv om Dennis allerede har vunnet NM, før han i det hele tatt deltar, betyr det ikke at han skal ligge på latsiden.

- Jeg har trent hver dag de siste ukene, noen dager er det vanskelig å være motivert. Hadde jeg hatt en trener, hadde det sikkert vært enklere å motivere meg, men akkurat nå driver jeg kun med egentrening, forklarer han.

I helgas konkurranse vil han først og fremst imponere mammaen sin, som kommer fra Arendal for å se sønnen opptre i NM.

- Hun har bare sett meg på trening én gang. Dette bli første gang hun ser meg i en konkurranse, forteller Dennis.

Han forklarer at moren hans nok assosierte poledance med eksotisk dans da han først fortalte henne om hobbyen.

- Foreldrene mine er tradisjonelle asiatiske foreldre, men ikke så strenge at de har noe mot poledance. Nå har jeg også vist dem at det ikke bare handler om å være sexy, selv om det ikke er noe galt i å være det. Jeg tror de bare er glade for at jeg har funnet meg en aktiv hobby, i stedet for å sitte inne og spille spill for eksempel.

Josh syklet 2100 kilometer med hendene Den 11. mars prøvde han en håndsykkel for første gang. 22 dager senere hadde Josh Stinton krysset hele Japan på langs.

Vil inspirere andre gutter

Det er et stort flertall kvinner som driver med poledance. Dennis tror at mange er redd for å være feminine og bryte kjønnsroller.

- Jeg håper og tror jeg kan inspirere andre gutter til å prøve poledance. Kanskje de tenker at når jeg er med, kan de også?

Når han forteller jenter at han driver med poledance, reagerer nesten alle med å spørre om de kan bli med han. Gutter har ikke den samme reaksjonen.

- Det er aldri noen gutter som har sagt at de vil være med. Det er selvfølgelig lov til å synes at det høres kjedelig ut, men om det er fordi de er redd for å virke feminine, er det litt synd, forklarer han.

Dennis har ikke opplevd at noen har fordommer mot sporten.

- Hvis jeg hadde møtt noen som hadde skikkelig fordommer, hadde jeg bare tenkt; nei, du er kjedelig og jeg vil i alle fall ikke henge med deg! Jeg føler meg sterk og selvsikker når jeg danser poledance.