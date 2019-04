Festival i Trondheim legges ned: - En utrolig vanskelig avgjørelse å ta

I 2016 flyttet Jon Vu-Yen Nguyen og Martin Hinna inn i en leilighet i den gule tregården i Bakkegata 8B. Et lite år senere var gata full av liv, musikk og folk. Den 4. mai blir gata full av liv igjen, men neste år blir det stille.

Årets Bakkefestival blir nemlig den tredje og siste.

- Det er en utrolig vanskelig avgjørelse å ta. Jeg og resten av de frivillige har egentlig visst det siden i fjor. Det er vanskelig, men det føles riktig, forteller en litt vemodig festivalsjef for Bakkefestivalen, Jon Vu-Yen Nguyen.

Bakkefestivalen har siden sin oppstart i 2017 kun bestått av frivillig arbeid. For Nguyen har ansvaret som festivalsjef blitt til en fulltidsjobb, i tillegg til andre jobber. Til slutt ble det vanskelig å få regnestykket til å gå opp.

Større enn forventet

- Da vi flyttet inn i Bakkegata skjønte vi ikke hvorfor det ikke var mer liv på Møllenberg. Etterhvert lekte vi litt med ideen om å starte opp en gatefest, så ble det til Bakkefestivalen, forteller Nguyen.

På bare 184 dager gikk Bakkefestivalen fra sprø idé til fersk festival. Med et dagsprogram for småbarnsfamilier og miljøengasjerte mennesker, et kveldsprogram for musikkinteresserte unge voksne, og et ønske om å gjøre Møllenberg levende.

Nguyen og resten av gjengen ble de overrasket over hvor godt arrangementet ble mottatt.

- Vi hadde aldri trodd at festivalen skulle bli så stor og kul som den ble. Jeg følte at jeg ikke hadde peiling på hva jeg drev med da vi startet Bakkefestivalen, og egentlig føler jeg fremdeles at jeg ikke har det, forklarer han.

Nå vil Nguyen og resten av de frivillige takke alle som har gitt festivalen mulighet til å blomstre - tålmodige naboer og frivillige, samarbeidspartnere, kommunen, fylkeskommunen, bidragsytere og støttespillere - og alle andre som har vært på besøk..

- Jeg tror og håper festivalen har gitt inspirasjon, sier Nguyen.

Gråt etter konsert

Den siste konserten på den første Bakkefestivalen i 2017 var med bandet The Fjords. Da konserten var ved sin ende, begynte tårene å trille hos festivalsjefen.

- Det var et skikkelig høydepunkt. Da dagen var omme innså jeg at vi hadde klart det, og at vi hadde klart det bra! Jeg sto med tårer i øynene, også kom det en fotograf for å ta bilde av meg. Det var gøy, forteller han.

- Det er gøy at veldig få av oss som har stått for driften av festivalen er trøndere, men det vi har til felles er at vi elsker Trondheim og har en stor interesse for klima og kultur. Vi gikk fra å være en vennegjeng som ville gjøre noe gøy på Møllenberg, til en stor organisasjon, sier han.

- 4. mai skal bli en fest uten like

Nguyen lover at dem ikke har spart på kruttet til årets festival.

- I år inviterer vi til den siste store festen i Bakkegata, og vi sparer ikke på noe. Årets line up er full av unge talenter som synger og rapper på norsk. Miljøprogrammet åpner for gode samtaler hvor alle kan delta. Barna får muligheten til å bygge sin helt egen racerbil. Det blir improteater og kampsport-show. En siste gang skal Bakkegata samle trøndere og tilreisende som bryr seg om musikk, kultur, miljø og hverandre. 4. mai skal bli en fest uten like, forteller Nguyen.

Selv om årets festival blir den siste, er det lov å ha et håp om at det igjen blir folkefest i Bakkegata. Nguyen drømmer nemlig om å en gang i fremtiden kunne gjenta suksessen.

- Nå sitter jeg igjen med utrolig mye verdifull erfaring, som jeg aldri ville ha vært foruten. Hvert sekund jeg har brukt på festivalen har vært verdt det. Livet mitt hadde ikke vært det samme uten Bakkefestivalen, konstaterer han.

Programmet for festivalen slippes i løpet av påska.