Billett-trøbbel for Trondheim Kino på grunn av storfilm

Onsdag lokken 09.00 slapp Trondheim Kino førsalget av billetter til storfilmen «Avengers: Endgame». Interessen er åpentbart enorm, og Trd.by har fått tips om at systemet henger og henger, nesten en time etter salgsstart.

- Systemene er ikke nede, men vi har utfordringer. Trøkket er mer massivt enn systemet klarer å takle. Det er en sinnsyk pågang, sier film- og markedsjef Mari Haugen ved Trondheim Kino, like etter klokken 10.00.

- Dette er absolutt ikke hverdagskost, fansen har venta lenge, og dette er en storfilm det er knyttet stor spenning til.

Gjør om på «Suicide Squad» Den kommende «Suicide Squad»-filmen blir ingen oppfølger av superskurkhistorien fra 2016.

Det var først på tirsdag at kinoen avslørte salgsstart av billettene, og Haugen sier at det er tydelig at fansen har sittet klare fra morgenen av.

- Det er ikke usannsynlig at vi setter nye rekorder i dag. Det er kjempeartig! Fansen må bare være tålmodig, det skal bli billetter på alle til slutt.

Verdenspremieren på «Avengers: Endgame» er 24. april.