Husker du Idol-Isak fra Trondheim? Nå er musikken hans på norske topplister

Låta «Kind of Love» ligger nå på flere av Spotifys topplister i Norge, og øverst på topplista på låtigjenkjenningsappen Shazam.

- Låta er en fengende poplåt som får deg i godt humør. Den egner seg utmerket til bilturer med musikk på litt for høyt volum, forteller Heim.

I 2011 var han som 15-åring med i Idol. I dag er han 23 år gammel og har en bachelorgrad i populærmusikk fra Westerdals.

- Jeg er en vims av natur og lar meg fascinere og inspirere av alt mulig rart, så jeg må tørre å la det synes gjennom musikken min. Jeg håper jeg klarer å ivareta den nysgjerrige delen av meg etterhvert som jeg går videre i karrieren min, og at jeg lager såpass variert musikk at lytterne alltid er spente på det neste som kommer.

Brikkene falt på plass

Heim slapp låta sammen med «Rat City», et audiovisuelt prosjekt signert låtskriverne og produsentene Kent og Cato Sundberg fra Donkeyboy. «Kind of Love» feat. Isak Heim ble sluppet 15. februar.

- Etter mange økter i studio hos Rat City-gutta i Drammen, ble låta til. Det er sjeldent man er så heldig at alt klaffer med en gang, men med denne låta falt brikkene på plass av seg selv. I løpet av et par dager så var alt av melodi og tekst på plass, og etter det er det de som har kverna i studio og gjort låta til det den er i dag, forteller Heim om produksjonen.

Drømmer

Heim vil fortsette å skrive låter og produsere, både for seg selv og for andre artister.

- Jeg elsker å stå på scenen og å jobbe i studio, så jeg håper jeg klarer å finne en god balanse som lar meg gjøre begge deler, forteller han.

Det han er mest opptatt av, er å være tro mot seg selv.

- At jeg selv liker musikken jeg lager, er utrolig viktig. Jeg er helt avhengig å kunne være stolt av det produktet jeg leverer. Hvis jeg liker det selv, er det kanskje et håp om at andre også kan like det, forklarer Heim.

Skriver musikk

Heim forteller at han skriver musikk konstant. Nå vil han forsette å få ut låter.

-Jeg føler jeg er i en fase nå hvor jeg finner mer og mer ut av hvilken artist jeg har lyst til å være, og gleder meg til å dykke dypere i egne tanker og ideer når jeg kommer hjem fra en lang ferie, forteller han.

Ifølge Heim gjør den «Kind of Love» det godt både internasjonalt og nasjonalt. Nå håper han låta kan åpne nye dører for ham.