Johannes Høsflot Klæbo skal gå på ski til lillebrorens musikk i Granåsen

3. april arrangeres Trondheim Skishow for andre gang, et showrenn der 150 unge trønderske talenter skal få utfordre eliten.

Fredag er det klart at Ola Høsflot Klæbo (18) skal opptre under showrennet. Han driver også med ski, men i 2017 ga han ut sin første singel under artistnavnet OKEY.

- Jeg ville finne min egen arena å hevde meg i. Om jeg satser på langrenn, vil jeg alltid bli sammenlignet med Johannes, jeg vil ikke være kjent for å «bare være lillebroren til Johannes».

Hans første singel har blitt spilt i underkant av 800 000 tusen ganger på Spotify. Siden da har han gitt ut flere låter og spilt på Findings-festivalen i Oslo.

Kultur og langrenn

Markedsføringsansvarlig for Trondheim Skishow, Kristine Strøm Nakstad, forteller at unge trønderske løpere får muligheten til å utfordre store løpere som for eksempel Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Johannes Høsflot Klæbo og Anne Kjersti Kalv. I tillegg blir det underholdning på scenen.

- Det blir en spennende miks mellom Admiral P sin reggae, OKAY sin popmusikk og langrenn. Det er virkelig et skirenn som møter kultur, forklarer Nakstad.

Hun forteller at de valgte Ola Klæbo fordi han er en ung og ny trøndersk artist, med energisk musikk.

- Det er veldig gøy at begge brødrene er med og lager show!

- Jeg gleder meg til å spille på hjemmebane

- Det blir fryktelig artig å spille i Granåsen, spesielt siden jeg og Johannes er på samme sted, men gjør hver vår ting, forteller Ola Høsflot Klæbo.

Opptredenen hans på Findings i Oslo i fjor, var hans første gang på en stor scene.

- Jeg håper jeg ikke blir like nervøs før Granåsen som jeg var på Findings. Det var skikkelig skummelt, samtidig som det var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg.

18-åringen har også vist sitt talent i skisporet, men han prioriterer musikken.

- Jeg foretrekker å stå på scenen, men blir like nervøs før et skirenn som før en konsert, forklarer han.