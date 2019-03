Ny Michael Jackson-dokumentar på vei – denne gang i regi av BBC

Det er temmelig nøyaktig motsatt av valget til «Leaving Neverland»-regissør Dan Reed, som ikke lot familien komme til orde.

– Gjennom å snakke med dem som formet ham og var nær ham, og ta for oss nøkkeløyeblikk i karrieren som hadde en dyp innvirkning på ham, vil filmen prøve å plukke fra hverandre omstendighetene, kontroversene og beskyldningene som fortsetter å omgi ham, i et forsøk på bedre å forstå superstjernens vekst og fall, het det i uttalelsen fra BBC.

HBO saksøkt etter Michael Jackson-dokumentar Boet til Michael Jackson saksøker HBO for dokumentaren om to menn som hevder popstjernen misbrukte dem seksuelt da de var gutter.

Dokumentaren har arbeidstittelen «Michael Jackson: The Rise and Fall», og premiere blir på BBC Two senere i 2019, skrev Billboard nylig.

Der vil seerne få følge Michael Jackson gjennom ulike stadier i livet: Fra familiens beskjedne kår i Gary, Indiana til berømmelse som familiebandet Jackson 5, New York-tiden med Studio 54-dagene, og videre frem mot forberedelsene til konsertserien «This Is It» i 2009. Det skulle blitt popkongens comeback. I stedet døde han.

Filmen vil også ta for seg Jacksons forhold til mediene, og hvordan han flykter inn i fantasien på Neverland.

Regissør og manusforfatter Jacques Peretti har siden 2007 laget hele tre dokumentarer viet Michael Jackson tidligere, noe BBCs innholdsdirektør Mark Bell mener setter ham «i en unik posisjon».

– Jaques Peretti har vært en av de fremste kritiske kommentatorene om Michael Jacksons og hans trøblete liv og arv, sier BBC Twos programansvarlige Patrick Holland ifølge The Guardian.