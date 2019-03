- Noen av elevene rydder ikke, er i veien og det henger snus på veggene

Mandag var det klart for den årlige filmfestivalen for medie-elever i Trondheim, Kosmoliten. Årets kosmonaut ble filmen «Kokep» av Thomas Carson, Andrea Rongnes, Andreas Pederesen og Camilla Valdes ved Charlottenlund videregående skole.

- Vårt sammendrag av filmen er: Vaskeren, alle ser han, ingen kjenner han, ingen vet noe om det tilsynelatende spøkelset i gangen som tross alt er et menneske, forklarer produsenten av filmen, Thomas Carson.

Filmen tar for seg en renholder fra Eritrea som jobber på Charlottenlund videregående skole, og hvilke utfordringer han har i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene er at elevene ikke rydder etter seg, er i veien og at det henger snus veggimellom.

Samfunnsrelevant

- Jeg tror vi vant på grunn av budskapet i filmen, mener Carson.

Juryen på Kosmoliten er fornøyd med budskapet i filmen.

- Filmen inviterer til å se oss rundt med et nytt blikk. Den er gjennomsyret av et ekte sosialt engasjement og gir en stemme og et ansikt til en yrkesgruppe som ofte er tilnærmet usynlige. Med en utsøkt bruk av filmatiske virkemidler får vi et bilde bak fasaden som fester seg til netthinna og gir opphav til en lang rekke spørsmål, også om renhold og innvandring, skriver juryen i sin begrunnelse bak valget av vinneren.

Carson tror Kokep vant på grunn av det samfunnsrelevante og viktige budskapet filmen presenterer.

- I all ydmykhet er vi svært stolte, men samtidig overrasket over å ha vunnet. Det er virkelig deilig å kjenne at man får igjen for alt streve. Filmen belyser renholderyrket med et nytt blikk, konkluderer han.

Fire ukers arbeid

- Hvis jeg husker riktig har vi jobbet fire uker med filmen. Dette inkluderer alt fra idéfase, preproduksjon, selve produksjonen og til postproduksjonen, forklarer Carson. Da han fikk ideen om å intervjue Kokep, fortalte han det til resten av gruppa og de ble raskt enig om å utvikle ideen videre.

- Vi prøvde å planlegge nøye, men produksjonen gikk ikke helt som planlagt. Kokep måtte jobbe, så vi hadde han tilgjengelig i til sammen én og en halv time, forteller regissør Camilla Valdes.

Det er ikke alltid lett å jobbe i gruppe, men ifølge Valdes gikk det greit.

- Selv om vi var uenig med hverandre noen ganger, fant vi alltid en måte å løse problemene på, forklarer hun.