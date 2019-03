Matoma bekreftet til Festningen-festivalen

- Jeg kan love befolkninga i Trondheim at det kommer til å bli et minnerikt og spesielt show, jeg gleder meg masse.

Det sier Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matoma, over telefon fra Los Angeles til Trd.by.

- Jeg har ikke spilt i Norge siden de to konsertene på Samfundet i mars i fjor, som ble utsolgt på null komma niks. Det var kjempeartig, der jeg fikk møte mye koselig folk.

- Gleder meg «gærfælt»

Artisten er ute på turné, og ramser opp byer som Washington, D.C., New York, Minneapolis, Boston, Aspen. Turneen skal fullføres i løpet av elleve uker og ende i USA. Til sommeren gleder han seg til å returnere til norske festivaler.

- Dette blir min første norske festival på lenge, jeg gleder meg «gærfælt» til Festningen. Fotografen min var der og filma under festivalen i fjor, og i Trondheim er det ikke noe bedre sted å ha en festival på, enn der. Om det blir sol og fint vær, med kveldssola i horisonten, kommer det til å bli knallbra! Jeg føler at Trondheim har blitt hjemmebane, legger han til.

DJ-en bor nemlig i Trondheim, noe han har gjort de siste åtte årene, helt siden han studerte musikkvitenskap ved NTNU. Han bor faktisk kun et steinkast unna Kristiansten Festning.

- Det spørs om jeg må samle både mine og kjærestens venner, det kan fort bli et lite vors i bakhagen før konserten.

Slår følge med Karpe

Med millioner av avspillinger på strømmetjenester hver måned og utsolgte konserter over hele verden, har Matoma vært vanskelig å ikke legge merke til de siste årene. Da han startet på musikkteknologi på NTNU, var han allerede i gang med å remikse og slippe låter på nettet som Matoma.

- Selvfølgelig skal Matoma spille på Festningen! Han er en av Norges store DJ-stjerner og han bor i området. Jeg er sikker på at vårt publikum elsker denne bookingen, sier markedsansvarlig for Festningen, Rachel Nordtømme.

Matoma går på scenen fredag 30. august, samme dag som Karpe. I tillegg er David Guetta, Sushi X Kobe, Hkeem og Lil Halima så langt sluppet til årets utgave av festivalen.

Vil skape minneverdige øyeblikk

Festningen-festivalen er i all hovedsak en festival med sjangerne EDM, pop, hip hop og urban, og Matoma selv merker at EDM-musikken er stor blant nordmenn.

- I fjor spilte jeg på Tomorrowland, og da var det stappfullt med nordmenn. Det er klart sjangeren er stor i Norge, med egne festivaler for det.

- Det er fortsatt godt å komme til Norge for å spille, og med åtte-ni festivaler rundt omkring i Norge i år, blir det nok veldig spesielt. Med en ny produksjon, kommer det til å bli et bra show. Jeg kommer på festivaler for folket, og vil skape god stemning og minneverdige øyeblikk som de kan ta med seg hjem.