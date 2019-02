MGP-finalist Carina Dahl: - Skulle jeg vinne, hadde jeg sikkert svimt av

- Jeg er kjempenervøs, som jeg alltid er når jeg skal gjøre noe så stort. Det er Norges største scene, men jeg gleder meg like mye som jeg gruer meg. Du kan bli steingal av så sinnssykt lange dager med mange prøver, men med så mange får du det inn i kroppen, sier Carina Dahl.

Lørdag står hun på scenen som en av finalistene under årets Melodi Grand Prix. I tillegg sjekket hun for TV-seerne nettopp inn på «Farmen kjendis», og beskriver tiden som et «ekstremt mediekjør».

- Det skjer så mye på en gang, med «Farmen»-entreen, å bli aller første person til å vinne «Torpet kjendis», og finalen nå på lørdag. Det går ei kule varmt i disse dager, for å si det mildt.

- Jeg må nesten komme med litt «dahlskap»

Det er tredje gang Dahl er med i Grand Prix-sirkuset, der reisen endte i delfinalene de to første gangene. Nå inntar hun Spektrum med låta «Hold me down».

- Hva kan vi vente oss?

- Jeg må nesten komme med litt «dahlskap», da! Jeg har lyst til å holde ting litt hemmelig, men det er en veldig dansbar låt, så dans blir det. Jeg vil levere et så godt show som jeg kan, jeg er glad i å «showe».

- Hva tenker du om vinnersjansene?

- Det tør jeg ikke tenke på. Først og fremst synes jeg det er ekstremt artig å kunne bidra til den kulturen i Norge som Grand Prix er. Det er en folkefest, et heidundrene show, der du får formidla låta di til så mange folk. Så jeg tar en ting av gangen, det å skulle vinne føles så fjernt, da hadde jeg sikkert svimt av.

I lørdagens finale skal Dahl kjempe mot ni andre artister, deriblant trønder Kim Ofstad fra D'Sound og Adrian Jørgensen, som både er en god venn og partner i trønderversjonen av låta «Despacito». I tillegg trekker hun fram konkurrent Hans-Erik Dyvik Husby, «Hank von Hell».

- Det er artig å være med sammen med Hank, han er som en onkel for meg. Onkel Hank, som jeg kaller ham.



Uventet «Torpet kjendis»-vending

Mellom slagene følger Dahl med på «Farmen kjendis», der hun selv sjekket inn i mandagens episode. Etter fire uker på «Torpet kjendis», skulle en vinner kåres. Dahl ble utropt som vinner, men ikke helt på den måten hun hadde tenkt.

Hun legger ikke skjul på at konkurransens uventede vending, der både veterinær Trude Mostue og kunster Aune Sand trakk seg, har skapt irritasjon.

- Jeg synes det var synd og kjipt. Jeg har to pallplasser fra «Masterchef», og kom til semifinale i «71 grader nord.» Jeg går veldig «all in» i alt jeg gjør, og det gjorde jeg også på Torpet. Jeg var ganske trygg på at jeg hadde en reell sjanse for å vinne. Jeg er ikke kjepphøy og sier at jeg hadde vunnet uansett, men jeg var ganske sikker likevel.

- Det var rett og slett jævla kjipt, fordi det føles som om jeg alltid må ha trippelbevis, folk har alltid så mange meninger om meg. Jeg var veldig gira på å vise hva jeg kunne. Men kanskje jeg får muligheten til det i selve «Farmen?»

Likevel er det finalen nå på lørdag som gjelder.

- Jeg får håpe på litt støtte fra Trøndelag, at trønderne er med å heier. Jeg føler meg som en trøndelagspatriot, og håper at Trøndelag er med på laget.