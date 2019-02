Fansen går langt for å redde «Daredevil»

En gruppe fans har nemlig startet kampanjen «SaveDaredevil», og et av tiltakene er at de har kjøpt seg reklameplass på store skjermer på Times Square i New York, skriver Dark Horizons.

I løpet av fem minutter rundt lunsjtider ruller bilder av karakterer fra TV-serien, samt budskapet «Redd Daredevil», over skjermene.

HBO saksøkt etter Michael Jackson-dokumentar Boet til Michael Jackson saksøker HBO for dokumentaren om to menn som hevder popstjernen misbrukte dem seksuelt da de var gutter.

Her oppfordres alle som vil ha serien tilbake til å skrive under på en navneliste på kampanjens nettside. Nærmere 300 000 personer har allerede skrevet under på underskriftskampanjen, melder TT.

«Daredevil» fikk premiere i 2015 og er så langt sendt i tre sesonger. Serien var et resultat av et samarbeid mellom Netflix og Marvel – som nå er avsluttet. Det ble spikeren i kista også for seriene «The Punisher», «Jessica Jones», «Luke Cage» og «Iron Fist»