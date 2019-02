Tre nye artister klare for Festningen-festivalen

I tillegg til headlinerne Karpe og David Guetta, har Festningen-festivalen tirsdag sluppet tre norske artister. Festivalens andre utgave dukker igjen opp på Kristiansten Festning 30. og 31. august.

Abdulhakim «Hkeem» Hassanega kom med debuttsingelen «Fy Faen!» i 2017. Med litt hjelp fra serien «Skam» ble låta en kjempehit, og har nå 39 millioner streams på Spotify.

Sommeren 2018 fulgte han opp med sin andre singel, «Urettferdig», og nå kommer han altså til Festningen i slutten av august.

- Finnes det en person i alderen 18-30 år som ikke kan synge med på «Fy faen!»? spør kommunikasjon- og markedsansvarlig for Festningen, Rachel Nordtømme.

DJ-gigant til festival i Trondheim Den franske DJ-legenden David Guetta vil holde sin eneste konsert på norsk jord i 2019 under Festningen-festivalen.

God kombinasjon

Rapduoen Sushi x Kobe fra Bergen er også klar for festivalen. De har fått et etablert navn i norsk hiphop og er kjent som et av sjangerens heftigste livefenomener. Streamingtallene har skutt i været og de spiller stadig på større konsertarenaer.

I tillegg til Festningen, spiller de blant annet på Øyafestivalen i sommer. I Oktober 2018 ga de ut albumet «Døden lever lengst»

Bergens Tidende mener de «lager noe av den mest grenseoverskridende, konfronterende hiphopen i Norden i dag».

- Hkeem og Sushi X Kobe er perfekte bookinger for Festningen. Det er gøy å kunne kombinere norske artister, som til tross for sin unge alder er godt etablert, med store internasjonale navn, som David Guetta, sier Nordtømme, og fortsetter:

- De lager liv og show på scenen, byr opp til både dans og allsang med store, kjente hits og lager spennende musikk som er midt i blinken for vårt publikum.

Karpe til Festningen-festival Rakk du ikke kjøpe billett til Karpe på Samfundet? Nå får du mulighet til å oppleve dem på Festningen.

Skryt av Kanye West

Siste artist fra tirsdagens slipp, er Lil Halima - en av artistene under årets Trondheim Calling. 19-åringen fra Bardu beskriver sin egen musikk som en blanding mellom indie- og urbanmusikk med afrikanske rytmer.

I sommer fikk selveste Kanye West øynene opp for den ferske artisten. Lil Halima har malt coverne til singlene «Abstract» og «Train» selv. En dag våknet hun til en mail fra manageren, som fortalte at en agent hadde spilt den ene låta hennes mens han var sammen med den amerikanske rapperen.

- Kanye så coveret og lurte på hvem som hadde laget det, og sa «that’s cool, maybe i will contact her people», fortalte Lil Halima til P3 i sommer.