Ni filmer du kan glede deg til i 2019

Ifølge en liste på IMDb, er det foreløpig planlagt 6827 filmer i 2019. Det blir 18 filmer i døgnet.

Det kan altså være vanskelig å holde oversikten, og man vil jo verken kaste bort tiden på dårlige filmer eller gå glipp av de virkelig gode.

Derfor har vi samlet noen vi mener er verdt tiden din det neste året.

Mer «Frost» i vente Tidenes mest innbringende animasjonseventyr, «Frost», får snart sin oppfølger.

Elton John, klovneskrekk og homoromanse

Rocketman (På kino 29. mai)

Det er bare å glede seg for alle Elton John-fans. Nå kommer den britiske legendens liv på film, og det i form av en «musikalsk fantasy», som fokuserer på starten av hans karriere.

Once Upon A Time In Hollywood (På kino: 23. august)

Endelig ny film av Quentin Tarantino! Når det i tillegg er Brad Pitt som spiller mot Leonardo DiCaprio, er det vel lite som kan gå galt? Andre kjente skuespillere er: Dakota Fanning, Al Pacino, Lena Dunham og Margot Robbie.

Det er Hollywood 1969, og vi møter den en-gang-så-store skuespilleren Rick Dalton (DiCaprio) og hans stunt-dobbel Cliff Booth (Pitt). Rick, tidligere western-stjerne-sliter med å finne sin plass i et Hollywood i endring. Men, han har en veldig berømt nabo, Sharon Tate (Robbie)...

It: Chapter Two (Kommer 6. september)

For de som ikke er avskremt av klovner for livet, så kommer nå oppfølgeren til It (2017). Barna i Taperklubben har nå blitt 27 år eldre, men en telefonsamtale bringer dem tilbake til fortiden.

Elsk, nyt – og løp for livet! (På kino 1. mars)

Eller Plaire, aimer et courir vite, som den heter på fransk. Filmen handler om den 23 år gamle studenten Arthur og den 40 år gamle forfatteren Jacques. De to mennene er totalt forskjellige, men innleder likevel en heftig romanse. Filmen har vært med på Cannes, og ble kåret til årets beste franske film av franske filmkritikere. Likte du Call Me By Your Name (2017), liker du garantert denne.

For de som havner i Game of Thrones-depresjon

Nå skal vi ikke ta sorgene på forskudd, men 19. mai er Game of Thrones over. For godt. Da er det selvfølgelig en trøst at det kommer en spin-off satt 300 år tidligere.

Men i tillegg kan vi trøste oss med at skuespillerne vil leve videre i nye og spennende historier. Her er noen av dem:

Dark Phoenix (På kino 7. juni)

Sophie Turner (Sansa Stark) er tilbake i en ny X-MEN-film. Etter et møte med en mystisk kraft i verdensrommet har Jean Grey (Turner) blitt mye sterkere, men også langt mer ustabil. X-MEN kjemper samtidig mot en av sine egne, men også for å redde henne og resten av verden.

Last Christmas (På kino 25. desember)

Det er aldri for tidlig å glede seg til jul. I denne romantiske julekomedien møter vi Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) i rollen som Kate. Kate jobber som en alv i en julebutikk som er åpen året rundt. Livet er generelt kjipt, helt til hun møter Tom (Henry Golding). Forutsetningene deres er dårlige, men i Londons snøkledde gater kan alt skje... Så gjenstår det å se: Vil dette bli den nye Love Actually?

For den nostalgiske

Dette er virkelig året for alle nostalgiske barn av 90-tallet. Flere kjente animasjonsfilmer fra barndommen kommer i ny og spennende drakt. Snart går det nesten ikke an å se forskjell på datagenererte bilder og realistisk film.

Løvenes Konge (På kino 17. juli)

Som de fleste har fått med seg, kommer det en ny versjon av Løvenes Konge, som benytter seg av såkalt CGI-film (computer generated imagery). Animasjonene er svært realistiske, og selv om det blir kanskje enda tristere å (spoiler-alert) se Mufasa dø i full HD, blir det nok en helt fantastisk filmopplevelse for store og små.

Aladdin (På kino 22. mai)

Også Aladdin kommer i ny drakt, med blant annet Will Smith i rollen som Genie. Sjekk her hvordan den er i forhold til originalen fra 1992:

Pokemon Detective Pikachu (På kino 10. mai)

Pikaa, pika! I en svært realistisk verden lever Pokemon og mennesker side om side. Når en detektiv forsvinner, legger sønnen ut på leting etter ham. Med seg på laget har han farens tidligere partner: Detektiv Pikachu!