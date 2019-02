Nye figurer i «Toy Story»

Snart går teppet opp for den fjerde filmen om leketøysfigurene, og to nye karakterer vil melde seg. Det fremgikk i en ny trailer som ble vist i reklamepausen under Super Bowl-finalen i amerikansk fotball.

De nye figurene får stemmer av skuespillerne og komikerne Jordan Peele og Keegan-Michael Key.

I traileren presenteres Bonnie og Duckie som to premier i en fornøyelsespark.

I hovedrollene møter vi igjen Buzz Lightyear (med Tim Allens stemme) og Woody (med Tom Hanks stemme).

Toy Story, om lekefigurer som lever et hemmelig liv når ingen ser dem, hadde premiere i 1995 – og var filmhistoriens første helt 3D-animerte langfilm.

«Toy story 4» får verdenspremiere 21. juni.