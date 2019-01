Fifty Shades-forfatter klar med ny bok

I vår kommer det ny roman fra forfatteren bak de erotiske bøkene om Christian Grey og Anastasia Steele. Den nye boken får tittelen «The Mister» og utkommer på engelsk i april. Her hjemme er det Gyldendal som har rettighetene, og de melder at den norske oversettelsen kan forventes i bokhandel i mai.

– Vi har store forventninger til «The Mister». Det finnes flere hundre tusen norske Fifty Shades-fans som vil glede seg over denne nye boken. I tillegg tror vi den kommer til å nå mange nye lesere som liker romantikk, erotikk og eventyr, sier forlagsredaktør Kjersti Herland Johnsen i Gyldendal.

Forfatterens nye karakterer har de velklingende navnene Alessia og Maxim.

– Dette er en moderne Askepott-historie som foregår i London, Cornwall og Øst-Europa, røper Herland Johnsen videre via pressemeldingen.

E.L. James' bøker er utkommet på 52 språk. Bare i Norge har bøkene solgt over en halv million eksemplarer.

«Fifty Shades of Grey» holdt seg på New York Times’ bestselgerliste i 133 uker, og da filmversjonen kom i 2015 ble det ny publikumsrekord for storselskapet Universal Pictures.