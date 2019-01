TV-seriene har aldri vært flere – og mer spektakulære

2019 blir en sofafest av dimensjoner.

Begynner vi her hjemme, så er serievåren godt i gang. Startskuddet gikk med NRK-serien «Magnus» på NRK. Serien kan beskrives som en krysning mellom «X-Files» og «Fargo», og er en passe absurd historie – med Vidar Magnussen i front.

I april kommer Viaplays storsatsing «Wisting», med Sven Nordin og Carrie Anne Moss i hovedrollene.

– Adapsjon av bok til film, eller TV-serie er noe av det mest nervepirrende en forfatter kan være med på, sier skaperen av William Wisting, Jørn Lier Horst. Men forfatteren har fått se noen av de første episodene, og liker godt det han har sett.

– Jeg har lyst til å si det allerede nå, før det har vært pressevisning og TV-anmelderne har ment noe. Jeg synes det har blitt veldig, veldig bra. Sven Nordin snakker som en politimann, går som en politimann og har blikket til en politimann. Han er William Wisting, mener Horst.

Lager true crime-serie om Marianne-saken Nå blir saken om seks år gamle Marianne Rugaas Knutsen, som forsvant sporløst i 1981, til TV-sendt dokumentarserie i "true crime"-sjangeren.

Hivju med spennende drama

I vår kommer også Kristofer Hivjus hjertebarn til skjermene: Han spiller tvillingbrødre i serien «Twin», som får premiere i mars 2019.

Serien, som skal telle åtte episoder, har et samlet budsjett på 62 millioner kroner – og det er Hivju selv som i samarbeid med serieskaper Kristoffer Metcalfe har skapt «Twin».

– Jeg kan ikke vente med å vise den til publikum, sier Hivju til NRK om serien som er spilt inn i Lofoten – og tar oss med til et surfermiljø.

«Heimebane sesong 2» melder seg også denne våren, og det er duket for sesongpremiere 17. februar, melder Serienytt. Da er Ane Dahl Torp klar for en ny runde som Varg-trener Helena Mikkelsen, mens John Carew og Morten Svartveit også har sentrale roller.

Snø og Ragnarok

På tampen av 2019 kan vi merke oss en ny ungdomsthriller fra Groruddalen på NRK. Serien baseres på Mahmona Khans roman «Skitten Snø».

2019 har også «Ragnarok» på sendeplanen: En norsk serie med handlingen plassert midt i den norske landsbygda. Ifølge serienytt er det en moderne oppveksthistorie vi kan forvente oss, men med røtter i norrøn mytologi. Handlingen er satt til en videregående skole.

HBO Nordic satser på norsk dramaserie med «Beforeigners», av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin («Lilyhammer»). Det er Jens Lien («Jonny Vang», «Den brysomme mannen») som står for regien – mens Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen spiller hovedrollene, melder tvnytt.no.

«The Crown»: Agent Scully blir Margaret Thatcher Gillian Anderson rykker inn i sesong fire av «The Crown» – i rollen som selveste jernladyen.

For et serieår!

«Du verden for et serieår 2019 ser ut til å bli», skriver Filmpolitiet – og peker blant annet på «Game of Thrones». Seks episoder er tilbake fra 14. april for et storslått farvel.

Mange er allerede i gang med tredje sesong av «True Detective» og videre i år får vi gjensyn med «Big Little Lies», denne gangen med Meryl Streep om bord.

Også «The Handmaid’s Tale», «The Crown», «Killing Eve», «Star Trek: Discovery», «Better Call Saul», «Broad City», «Taboo», «Peaky Blinders», «Glow», «Luther», «Mindhunter» – og ikke minst «Stranger Things» er tilbake i 2019.

«Orange Is the New Black» gjør som «Game of Thrones»: Takker av med en siste sesong. Det samme gjør «Big Bang Theory», «Veep» og «Homeland».

Steve Carell gjør romkomedie Komikeren og skuespilleren Steve Carell slår seg sammen med den amerikanske «The Office»-skaperen, Greg Daniels – for en ny komiserie.

Av nykommere blir «Carnival Row», som er en blanding av krim og fantasy fra Amazon, trukket fram. At Guillermo del Toro har vært med på å utvikle moroa, og at Orlando Bloom og Cara Delevingne stiller foran kamera, lover godt. Apple har også noe stort på gang: Strømmetjenesten har bestilt to sesonger av Jennifer Aniston og Reese Witherspoons dramaserie – som også har Steve Carell om bord.

HBO på sin side lar det overnaturlige slippe til i «Lovecraft Country» – med J.J Abrams ved produsentroret.

Fantasifullt blir det også i Netflix-serien «The Witcher», med en ugjenkjennelig Henry Cavill – på monsterjakt – i hovedrollen, melder IMDb.

Netflix fortsetter også true crime-satsingen inn i 2019, med blant annet «Conversations with a killer: The Ted Bundy tapes» som får premiere i disse dager.