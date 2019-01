Lager true crime-serie om Marianne-saken

Det melder Agderposten om serien, som er under opptak.

- Her sitter en familie igjen med mange spørsmål, men ingen svar. Målet vårt er å forsøke å skape ny oppmerksomhet rundt saken, sier produsent Inger-Lill Persett til avisen.

11 true crime-podkaster du bare må høre Slitsomt å holde opp krimboka på solsenga? Da bør du heller lytte til disse.

Mariannes mor, Torunn Rugaas gleder seg til filmen er ferdig, og sier hun synes det er flott at dette skjer.

- Vi har ikke lenger så stort håp om at saken løses, men en slik serie kan skape noen ringvirkninger og i alle fall bidra til at saken ikke blir glemt. Det er viktig for oss, sier hun til Agderposten.

Det er produksjonsselskapet Novemberfilm, som blant annet stod bak "Insider", "Oslo brenner" og "Kompani Spitsbergen", som nå er i gang med serien.

- Hjelp oss å finne flere svar på en av vår tids største forsvinningsgåter, skriver Novemberfilm på Facebook , og ber om tips.

Novemberfilm samarbeider med Mariannes familie om serien, og foreldrene har gitt grønt lys for medvirkning. Ifølge lokalavisen er et viktig mål for dokumentarfilmskaperne også å skildre hvordan saken har påvirket lokalmiljøet i Risør siden Marianne forsvant sporløst 28. august 1981.

Novemberfilm vil ikke røpe hvilken kanal som skal sende true crime-serien.