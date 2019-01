Leslie Jones raser mot ny – og mannstung – «Ghostbusters»-film

– Så fornærmende. Vi telte ikke, sa Jones i en Twitter-post fylt med banning og konklusjonen «dette er noe Trump ville gjort».

For når Jason Reitman planlegger å lage en oppfølger til originalfilmene, hopper han rett og slett bukk over nyinnspillingen fra 2016 med den helkvinnelige rollebesetningen. Han er sønn av Ivan Reitman, som hadde stor suksess med de originale «Ghostbusters»-filmene fra 1984 og 1989 og nå er med som produsent.

Filmen med 2020-premiere blir et nytt kapittel i originalfilmserien – ingen nyinnspilling, med handling som foregår i dag. Selv om Reitman uttalte at han «har respekt» for regissør og skuespillere fra 2016-versjonen, var han klar i talen:

– Denne nye filmen følger banen fra originalfilmen.

Det gjorde nemlig ikke kvinneversjonen, som også spilte inn langt mindre enn de to tidligere filmene, om man justerer billettprisen for inflasjon, ifølge Box Office Mojo.

Tidligere har Jason Reitman, fire ganger Oscar-nominert for filmer som «Up In The Air» og «Juno» fleipet med at han ville lage en kjedelig «Ghostbusters»-film, om man skulle dømme etter filmene han til da hadde regissert:

– Det ville bare vært folk som snakket om spøkelser, ikke noe spøkelsesjakt.

Men nå er han forandret mening, og sa til Entertainment Weekly da planene ble kjent i forrige uke:

– Jeg har alltid ansett meg selv som første «Ghostbusters»-fan. Jeg besøkte filmsettet som seksåring, og har alltid ønsket å lage en film for resten av fansen.