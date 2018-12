Trondheimsfestival slipper fire artister - headlineren er en av dem

- Vi er ikke en veldig sjangerbasert festival, men på samme måte som mat skal være kortreist, skal musikken være koblet til Trondheim eller Trøndelag på en eller annen måte, forteller festivalsjef Jon Vu-Yen Nguyen (27).

- En av de viktigste faktorene er også at artistene er aktuelle og dyktige live, sier han.

Forrige uke fortalte han til Trd.by at neste års festival vil ha mer innhold og større artister - og nå røper han noen av dem.

Headliner

Neste års headliner under Bakkefestivalen blir bandet 22.

- Det er jo ingen tvil om at de er et av Trondheims, om ikke Norges, desidert beste liveband, mener festivalsjefen.

Før den første utgaven av Bakkefestivalen, så Nguyen bandet live i Verkstedhallen.

- Jeg ble overraska over hvor gode de var, og har tenkt på dem lenge. Det passa bra nå som de slapp plate, og skal ut å spille den live. Det kan vel ikke være bedre enn å headline en festival i Trondheim, sier han.

- De slapp nylig siste del av et dobbeltalbum og konserten på Bakkefestivalen blir den eneste spillejobben i Trondheim i forbindelse med albumslippet, sier festivalsjefen.

Et annet band som skal opptre under neste års festival er Blomst.

- Det er et band som starta på Trøndertun Folkehøgskole, og som endte opp i Trondheim og ble et band her. De holder til i Oslo, men jeg har ingen tvil om at de har aller størst fanskare her i Trondheim, sier Nguyen.

Bandet har tidligere blant annet varmet opp for Kaizeres Orchestra og Motorpsycho, og spilt på Slottsfjell og Pstereo.

- Nå har de vært litt stille, jeg vet det er mange som vil ha de tilbake til Trondheim. De skal slippe album til våren, og Bakkefestivalen blir releasekonserten i Trondheim, forteller Nguyen.

Hiphop-innslag

Den tredje artisten de slipper er hiphoperen Køber.

- Han spilte på Bakkefestivalen sin kick-off tidligere i år. Vi visste at den ene singelen han hadde gitt ut var bra, men da han spilte live, blåste han alle av scenen. Han spiller med et liveband og har en enorm tilstedeværelse på scenen. Han skriver meningsfulle tekster og snakker rett fra levra - jeg følte ikke det var tvil da jeg hørte han, sier festivalsjefen.

Fjerde og siste slipp for denne gang er Beist.

- På dagsprogrammet i år hadde vi Sør for Sahara. De hadde en morsom og energisk form for musikk. Jeg sto bak scenen og så alle barna som dansa, det var så fantastisk at jeg følte jeg måtte catche den samme energien. Vi ville finne noen som var trøndersk, og med morsom, dansbar og smittende musikk, forteller 27-åringen.

Han legger til at de også har et samarbeid med Trøndertun Folkehøgskole, som også neste år får egen plass på dagsplanen.

- Der er det elever som nettopp har laget band, og et band derfra får spille på festivalen på dagtid, sier Nguyen.

I tillegg til disse artistene, røper også Nguyen at det vil slippes flere artister på nyåret.

Neste års Bakkefestival går av stabelen 4. mai.