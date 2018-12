Det blir fest i bakken på Møllenberg også neste år

- Det er ikke så mange arrangementer som denne typen i Trondheim. Det er en liten festival som kickstarter hele festivalsommeren, sier festivalsjef Jon Vu-Yen Nguyen (27).

Bakkefestivalen ble for første gang arrangert i 2017, og er en musikk- og miljøfestival som arrangeres i en av Møllenbergs mange bakker.

- Vi når ut til veldig mange i løpet av én dag - alt fra spedbarn til folk fra hele Trondheim. Det er mye studenter, men også en del eldre, sier han.

Har blitt større

Det første året var det ifølge Nguyen 18 personer som jobbet i teamet med festivalen i månedene før, i tillegg til 60 som jobbet frivillig under selve festivalen.

- Neste år har vi faktisk endt opp på 36 personer i teamet, og så regner jeg med at vi ender opp et sted mellom 80-90 frivillige under selve festivalen, forteller han.

Festivalen foregår i løpet av én dag, og er åpen for alle på dagtid mens man på kvelden må ha billett.

- På dagen er vi opptatt av å sette miljødebatten i positive opplevelser. Med aktiviteter for barn og egne prosjekter, som også kan være samarbeid med noen som jobber bærekraftig, sier festivalsjefen.

Nguyen forteller at det viktigste for dem er at de kan være en arena der man kommer til gode diskusjoner.

- Det samme med miljøkampen, vi er ikke så opptatt av å snakke om det som er dårlig, men heller hva vi kan gjøre bedre.

Ifølge festivalsjefen ønsker de å ta det enda et steg lengre neste år, og har mange prosjekter de jobber med.

- Det er veldig motiverende. Det var utsolgt første året, ikke i år, men vi opplevde likevel publikumsrekord på dagtid.

- Vi tror at man sakte men sikkert inspirerer folk til å tenke nytt om gamle ting, legger han til.

- Springbrett for artister

Festivalens artister vil også i år ha tilknytning til Trøndelag.

- Det handler vel så mye om kultur og musikk, som det å være et springbrett for artister som har hatt tilknytning til Trøndelag tidligere, eller som er her nå, sier festivalsjefen.

Han forteller at neste års festival vil ha mer innhold og større artister, selv om han ikke kan røpe akkurat hvilke artister ennå.

- Jeg tror musikkprogrammet blir mye større denne gangen, og jeg er sikker på at det kommer til å trekke en del mer folk, mener han.

Nguyen forteller at de slipper tre artister i tillegg til headlineren førstkommende onsdag.