Nå kommer dokumentarfilmen om Matoma

Høydeskrekken har ikke holdt Matoma – alias Tom Stræte Lagergren – fra å gå hele veien til artisttoppen.

Nå kan fansen bivåne ferden ut i verden i dokumentaren «Matoma: One In a Million», der de i én time og 17 minutter får bli med inn i det Matoma kaller «noen av de villeste årene i livet mitt».

For han tok med seg filmskaper Tobias Frøystad og lot ham i to år fange både oppturer og nedturer med kameraet. Filmtittelen er hentet fra fjorårslåten, som også lånte navn til augustalbumet hans.

Ifølge omtalen viser filmen «både innsiden av musikkindustrien og Toms profesjonelle og personlige reise innad i den".

Musikklærertanke

– For seks måneder siden forberedte jeg meg på å bli musikklærer, sier Tom Stræte Lagergren et sted i Frøylands dokumentar. I et annet klipp insisterer han overfor en intervjuer på at han ikke ser på seg selv som «den neste superstjernen».

Samtidig er han et av Norges fire store, internasjonale DJ-navn – strømmet over en milliard ganger.

Dokumentaren viser Matoma i aksjon på noen av verdens største festivaler, som Coachella – der han skaper stemning med en væremåte som Karpe til og med navnedroppet i en låt, «hvor lykkelig er du, på en skala fra null til Matoma».

En trubadur

I sommer sa Tom Stræte Lagergren til NTB at han «ser det som en kunst å lage en folkefest for 15-20.000». Dette gjenspeiles også i dokumentaren, der amerikanske fans snakker om hvorfor de liker nordmannen – på grunn av viben han har.

Selv sier han at han ser på seg selv som en trubadur som skal lage god stemning.

– Jeg spiller den musikken jeg føler for å spille, med mange tempobytter og mye som skjer for å holde på publikum. Ingen kan ta meg på energien min, på det at jeg skaper stemning, sa Matoma, med adresse til hjemlige anmeldere som ikke alltid har vært like begeistret.

Filmen vises 12. desember på Colosseum kino i Oslo, og Matoma flyr selv inn fra USA for å være til stede, ifølge Expect Films.