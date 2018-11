Netflix vil ha norske «Battle»

Filmen er nemlig kjøpt av Netflix, og 1. desember lanseres den over hele verden via strømmetjenesten, skriver Filter Film og TV.

Her hjemme har 44.000 løst billett for å se den på kino siden premieren i september.

Dette er første gang en norsk film kjøpes av Netflix og lanseres globalt.

– Det er en fantastisk kul ting for skuespillerne, regissøren, alle som har jobbet med filmen, og for norsk film generelt, at «Battle» nå blir en internasjonal film. Man lager film for å fortelle en fortelling til flest mulig, og når man får muligheten til å nå ut til hele verden er det utrolig gøy, sier hovedprodusent Pål Røed til nettavisen.

«Battle» baserer seg på en historie som er skrevet av Maja Lunde, og den er blitt beskrevet som en real Romeo og Julie-historie – satt til Oslos hiphop-miljø.

– Dans er et ordløst uttrykk, sitt eget språk. Dansens fascinasjon er at alt hviler på det fysiske. Jeg har alltid jobbet med ord, og kanskje nettopp derfor har jeg vært trukket mot dansen, har Lunde tidligere uttalt til NTB.

Filmen er et samarbeid mellom norske, svenske, danske og nederlandske produsenter og får kinodistribusjon også i Danmark.