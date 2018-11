Da artistkarrieren var i ferd med å ta fart, hadde Emma det som verst: - Jeg gruet meg skikkelig til å gå ut døra

- Når jeg ser tilbake på det nå, føles det fjernt. Jeg husker helt ærlig ikke så mye av den perioden. Jeg var tung til sinns og ville ikke gjøre de tingene jeg vanligvis elsker, forteller Emma.

- Veldig mange artister sier det er lettest å skrive når de har det vondt, i mitt tilfelle var det helt motsatt. Ingenting motiverte meg, legger hun til.

Gruet seg til å gå ut døra

24-åringen husker de konkrete øyeblikkene der ting som i utgangspunktet var positive, ble negative.

- Det var for rundt to år siden. Jeg og bandet hadde blitt plukket ut til å spille på Trondheim Calling. Noen måneder før festivalen skulle vi opptre på et arrangement på Samfundet. I utgangspunktet gledet jeg meg mye, men da dagen kom var det en mørk sky over meg - det var ikke positivt lenger.

- Jeg gruet meg skikkelig til å gå ut døra, og fikk dårlig samvittighet overfor bandet. De var jo i ekstase for å spille, fortsetter hun.

Artisten forteller at hun satt hjemme og skreik.

- Jeg ringte mamma for å få trøst til noe jeg ikke visste hva var. Det endte med at jeg kom for seint, og koste meg egentlig da jeg var der, men jeg husker ikke mye av det i etterkant.

- Håndterte ikke presset

Ifølge Emma varte den tunge perioden i underkant av et år.

- Det gikk veldig mye opp og ned, men stort sett var det en veldig tung og destruktiv periode. Det verste er at jeg var sint på de som sto meg nærmest. Jeg var sint på meg selv, og det gikk utover dem.

Hun tror selv at følelsen av å ikke strekke til og ikke håndtere presset, var det som trigget den tunge perioden.

- Det var nok ikke det at jeg ikke strakk til, men mest frykten for å ikke gjøre det. Jeg hadde veldig mye jeg skulle klare, og alt var veldig nytt for meg den perioden der.

Nye arbeidsoppgaver

24-åringen skulle jobbe med musikk hver dag, være sin egen sjef, spille konserter og ikke minst være bandleder.

- Det ble mange nye oppgaver som jeg ikke hadde vært vant til før. Jeg mistenker at det var totalendringen i hverdagen som gjorde det - det var mye å sette seg inn i samtidig.

- Jeg er veldig glad for det nå, og har lært mye på kort tid. Men det ble litt mye for det lille hodet mitt, sier hun.

Musikkvideoen til «Hijackers» ble sluppet fredag. Se den her:

- Divanykker

Etter hvert oppdaget hun at det var et gjentakende mønster, der de negative tankene ofte kom da hun skulle gjøre noe som var givende for henne og karrieren. Hun forteller om en hendelse som oppstod i studio, og selv om det var tungt da, ler hun når hun snakker om det nå, og kaller det «divanykker».

- Mens jeg sto og sang ble jeg plutselig dritforbanna og sint på omgivelsene mine. Jeg skjelte ut de to stakkarene jeg jobba med og stormet ut døra. Så satt jeg meg på en stein ved Nidelva.

Mens hun satt der begynte hun å tenke over hva hun holdt på med.

- «Hva er det her? Det er jo ikke meg. Jeg er glad i disse folkene, og glad i musikk. Å synge og lage egne låter er det mest givende jeg vet», tenkte jeg. Jeg følte det var noen eksterne krefter som tok over hodet mitt, sier hun.

Pratet med de nærmeste

- Kjæresten min sa vi måtte sette oss ned og prate om det. Sette ord på følelsene og kanskje skrive en sang om det. Jeg husker jeg sa til han at det føltes ut som et romvesen eller noe hadde tatt over hodet mitt og bestemte hva jeg skulle gjøre og tenke.

Da satt kjæresten seg ned og spilte piano mens Emma sang. Det ble starten på den nye låten «Hijackers».

- Vi burde egentlig kalt sangen «Diva Hijackers». Det var litt sånn den ble til, ler hun.

Får meldinger fra folk

Artisten forteller at hun har fått god respons på sine tre tidligere låter, men at det denne gangen er annerledes.

- Folk skriver direkte til meg og sier at de kjenner seg igjen. Det er folk jeg vanligvis ikke snakker med, eller ikke kjenner. «Hijackers» har vært mest givende å gi ut, fordi jeg føler at folk tør å sette ord på sine egne følelser til meg, sier hun.

EP neste år

Emma har brukt tid på å snakke om følelsene sine til de nærmeste, og forteller at hun har det bra i dag. Nå jobber hun mye i studio med ny musikk.

- Mest sannsynlig blir det en EP neste år. Vi har fem-seks låter vi holder på å gjøre ferdig. Også blir det en del spilling på private arrangement med bandet.

