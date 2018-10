I «Skam» tok han nakenbilde av Noora. I kveld skal han forføre Samfundet.

Fredrik Vildgren (22) spiller T-Birds mest populære, Danny Zuko. Mange av publikummerne vil kanskje dra kjensel på han - Vildgren spilte nemlig Williams storebror, Nikolai, i NRKs TV-serie «Skam».

Selv om han har holdt på med musikk lengst, har han også vært med på både teater og musikaler tidligere.

- Jeg synes at teater har kvaliteter som ikke kan overgås i film. Det er gir et kick å ha kontakt med publikum. Stykket blir organisk og dynamisk - og forandrer seg hele tiden etter hvordan det blir mottatt. Det er gøy, jeg synes teater er fantastisk.

Selv om premieren er i kveld, er han ikke nervøs etter generalprøven, og skal bruke timene frem til sceneteppet åpnes til å slappe av og spise.

- Jeg har en liten uting. Jeg er ikke så veldig nervøs lang tid i forkant, men rett før vi starter kommer nervene, sier han.

Den kjente Danny-latteren, som man hører flere ganger i løpet av forestillingen, var ingen utfordring å få til.

- Den falt fort naturlig inn egentlig, sier Vildgren.

Nesten utsolgt

Det er Studentersamfundets Interne Teater og Studentersamfundets Orkester som setter opp «Grease»-musikalen i Storsalen. Produsent Vilde Traagstad (24) var fornøyd etter generalprøven onsdag formiddag.

- Jeg synes det gikk veldig bra, nå sitter det godt. Vi må bare jobbe litt med sceneteknikk og lyd før premieren, ellers er det bra, sier hun.

Onsdag kveld er det to forestillinger, mens det på torsdag er én. Ifølge Traagsrad forventer de 600 publikummere på hver forestilling.

- Nervene er halvveis i sjakk, sier hun.

Selv om musikalen bare settes opp i to dager, har produsenten jobbet med den siden februar.

- Vi har jobbet lenge, så det er nesten litt vemodig. Jeg teller ned på tiden, i morgen kveld klokken elleve er det ferdig. Det er litt bittert egentlig. Det hadde vært gøy om vi bare kunne holdt på i det uendelige, forteller hun.

- Folk kjenner til det

Grunnen til at det ble akkurat «Grease», er ifølge Traagstad mest fordi det er et kjent stykke.

- Og som trekker folk - fordi folk kjenner til det. Det er også en størrelse vi kan klare. Vi kan ikke sette opp noe som er kjempestort. Det er både litt praktisk, og fordi folk kjenner det.

Alle som deltar i oppsetningen jobber frivillig, og til sammen har mellom 90 og 100 mennesker stått på for å sette opp stykket. Produsenten forteller at det har vært ekstra mye arbeid de de siste dagene.

- I hvert fall 16 timer i døgnet, vil jeg påstå. Det har vært veldig hektisk, og mye som skal klaffe.

Ville egentlig spille Rizzo

Rydell Highs nye fjes, Sandy, spilles av Thea Mohagen (22). Skuespillerne har jobbet med oppsetningen siden semesterstart, og Mohagen kjenner ikke noe spesielt på nervene før premieren.

- Det går overraskende bra egentlig. Vi har jobbet lenge med det, og er en gjeng som er trygge på hverandre. Hvis ting ikke går som planlagt, er vi flinke til å hjelpe hverandre. Hvis noen for eksempel glemmer en replikk, er det ikke så synlig utad, forteller hun.

Alle skuespillerne i stykket er medlemmer i Studentersamfundets Interne Teater, og fikk ønske seg hvilken karakter de ville spille i musikalen. Fredrik Vildgren fikk ønsket oppfylt som Danny.

- Det er noe med at når man aldri har hatt en guttegjeng før, så er det utrolig morsomt. Guttegjenger er egentlig ikke min greie, forteller han.

Mohagen derimot, ville først og fremst egentlig spille Pink Ladies' Rizzo.

- Men så ble de Sandy. Det er veldig gøy det også. Det kan vel ha litt med stemmen min å gjøre, sier hun.

Annerledes enn filmen

Begge hovedrolleinnehaverne har tidligere ikke hatt noe annet forhold til «Grease» enn at de har sett filmen.

- I møte med manus her, var det en veldig annerledes ting enn filmen folk flest er vant til. Det er en del av de samme nøkkelscenene, men ganske annerledes. Jeg er spent på forventningene til de som kommer, sier Mohagen.

- Det har vært morsomt å gå litt i dybden på dette stykket. Man merker jo at den overlever på gode låter og pene karakterer. Det er nøkkelordene i musikalen, føler jeg. Så lenge vi klarer å få det på plass – gode låter og flotte fjes, så tror jeg vi klarer å kjøre litt den samme stilen, forteller Vildgren.

- Stort show

Produsent Vilde Traagstad er ikke tvil om at publikum kan forvente seg et stort show.

- Vi bruker egentlig ikke å sette opp produksjon i storsalen, utenom ukerevyen. Så det er veldig gøy å sette opp et teater, og at vi har ti musikere og et samarbeidsprosjekt på denne måten. Ikke minst mye koreografi og sang, forteller hun.