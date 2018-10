Nattmaraton på Trondheim Kino utsolgt på 45 minutter

Fredag klokken 11.00 startet billettsalget til Den store kinonatta hos Trondheim Kino.

Allerede etter 45 minutter var to av fem nattmaraton utsolgt. Det vil si at nærmere 600 trøndere allerede er klare til å sitte gjennom natta i kinosalene.

- Billettene til Harry Potter og Ringenes Herre gikk veldig fort, noe vi synes er utrolig artig. Vi har også solgt rundt 70 billetter til Pirates og the Caribbean, noe som er mer enn forventet. I Kongesalen med Fifty Shades er det bare åtte billetter igjen, så der får de skikkelig luksus med Mr. Grey, sier Lisa Stølan Hagen i Trondheim Kino, like etter klokken ett fredag.

Over 20 timer film i ett strekk

Fra fredag 2. november og utover den påfølgende natta kan filmentusiaster ha maraton med enten Harry Potter, Ringenes Herre, Pirates of the Caribbean, Fifty Shades eller Fast and Furious.

For de som har sikret seg billett til Harry Potter, betyr det over 20 timer film i ett strekk. Kinogjengerne vil få servert den første av de totalt åtte filmene klokken 11.00 fredag formiddag, og vil bli sittende i kinosalen frem til klokken 07.30 dagen etter.

- Mellom hver film vil det i snitt være en pause på 15 minutter, unntatt to litt større pauser i de lengste maratonene. I tillegg har vi selvfølgelig folk på jobb hele natta, og har egne nattmenyer, forklarer Stølan Hagen.

Håper på kostymer

Dette er første gang Trondheim Kino for alvor viser maraton natten gjennom. De testet ut konseptet i fjor, den gang med Ringenes Herre og Marvel-filmer.

- Det var en stor suksess. Nå skal vi se an hvordan det går med Den store kinonatta, og det kan hende at dette blir et fast konsept hos oss. Det er i sammenheng med Den store kinodagen, og er en fin oppladning til den, sier Stølan Hagen.

Trondheim Kino arrangerer nattmaraton med Outland Trondheim og Torucon. De stiller blant annet med Kahoot og premier.

- Vi håper at noen har lyst til å kle seg ut og komme i kostymer, det er absolutt lov. Vi tar gjerne imot folk med Harry Potter-lyn i panna!