Ti år med Spotify: Drake topper globalt, i Norge hører vi heller på Eminem

Den norske listen over mest spilte artister i strømmetjenesten fra oktober 2008 til nå, toppes nemlig av Eminem. På plassene etter følger Ed Sheeran, David Guetta og Justin Bieber, før et av de to norske navnene dukker opp: Kygo på femteplass. Rihanna, Avicii og Coldplay følger, før ti på topplisten rundes av med Karpe og Drake.

Mest spilte låt her på berget på de ti årene er Alan Walkers «Faded», mens Ed Sheerans «Shape of You» topper globalt.

På de ellers mannsdominerte listene er to kvinner er inne blant tiårets mest Spotify-strømmede artister, nemlig Rihanna og Ariana Grande.

Sjekk topplistene over artister og låter i Norge og globalt, nederst i artikkelen!

80 millioner aktive brukere

Den svenske strømmetjenesten har i dag mer enn 80 millioner aktive brukere i 65 markeder, og kan by på mer enn 40 millioner låter og podkaster og over tre milliarder spillelister skapt av sine brukere.

– Spotifys reise har vært helt utrolig, samtidig føles det som om den akkurat har begynt, heter det fra strømmetjenestens nordiske sjef Jenny Hermanson, som sier det som gjør ekstra inntrykk på henne er den nordiske musikkeksporten det siste tiåret:

– En helt ny generasjon artister har nådd fans over hele verden, eksempelvis Avicii, Tove Lo, Zara Larsson, Lukas Graham, MØ, Astrid S, Kygo og ALMA.

Ifølge pressemeldingen har Spotify fra lanseringsdatoen og til 31. august i år utbetalt mer enn 10 milliarder euro til rettighetshaverne til musikken vi strømmer.

Strømmet på Spotify fra oktober 2008 til oktober 2018:

Tiårets mest spilte artister globalt

1. Drake 2. Ed Sheeran 3. Eminem 4. The Weeknd 5. Rihanna 6. Kanye West 7. Coldplay 8. Justin Bieber 9. Calvin Harris 10. Ariana Grande

Tiårets mest spilte artister i Norge

1. Eminem 2. Ed Sheeran 3. David Guetta 4. Justin Bieber 5. Kygo 6. Rihanna 7. Avicii 8. Coldplay 9. Karpe 10. Drake

Tiårets mest spilte låter globalt

1. Ed Sheeran – 'Shape Of You' 2. Drake – 'One Dance' 3. The Chainsmokers – 'Closer' 4. Post Malone – 'Rockstar' 5. Ed Sheeran – 'Thinking Out Loud' 6. Major Lazer, DJ Snake, MØ – 'Lean On (feat. MØ & DJ Snake)' 7. Luis Fonsi, Daddy Yankee – 'Despacito – Remix' 8. Justin Bieber – 'Love Yourself' 9. Justin Bieber – 'Sorry' 10. The Chainsmokers - 'Don't Let Me Down'

Tiårets mest spilte låter i Norge

1. Alan Walker – «Faded» 2. Avicii – «Wake Me Up» 3. Luis Fonsi – «Despacito – Remix» 4. Ed Sheeran – «Shape of You» 5. Passenger – «Let Her Go» 6. Ed Sheeran – «I See Fire» 7. Kygo – «Stole the Show» 8. Imagine Dragons – «Radioactive» 9. Kygo – «Firestone (feat. Conrad Sewell)» 10. Hozier - "Take Me to Church"

Tiårets mest spilte album globalt

1. Ed Sheeran – "÷» 2. Justin Bieber – «Purpose» 3. Drake – «Views» 4. Ed Sheeran – «x» 5. Post Malone – «beerbongs & bentleys» 6. The Weeknd – «Starboy» 7. Drake – «Scorpion» 8. The Weeknd – «Beauty Behind The Madness» 9. Post Malone – «Stoney» 10. Kendrick Lamar - "DAMN"

Mest spilte låter per år globalt

2008: The Killers – «Human»

2009: The Black Eyed Peas – «I Gotta Feeling»

2010: Eminem, Rihanna – «Love The Way You Lie»

2011: Don Omar – «Danza Kuduro»

2012: Gotye – «Somebody That I Used To Know» – feat. Kimbra

2013: Macklemore & Ryan Lewis – «Can't Hold Us» – feat. Ray Dalton

2014: Pharrell Williams – «Happy» – From «Despicable Me 2»

2015: Major Lazer – «Lean On» (feat. MØ & DJ Snake)

2016: Drake – «One Dance»

2017: Ed Sheeran - "Shape of You»