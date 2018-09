«Skam»-skolen kommer til Trondheim

- Jeg tror humoren i revyen er ganske universell, jeg håper i alle fall det! Vi har ikke laget noen spesiell Oslo-humor. Vi håper at folk også vil le i Trondheim, sier Hedda Gundersen Gulliksen (18).

Hun er skuespiller i Nissenrevyens forestilling «Snill», og er med i troppen som reiser til Trondheim i november.

- Vi har ikke stått på en scene i Trøndelag før, så det blir veldig gøy å få mulighet til det. Revyen var egentlig ferdig i januar, så dette blir en liten reunion for oss. Det blir veldig hyggelig!

Kåret til Oslos beste skolerevy

Hartvig Nissen videregående skole i Oslo ble kjent over hele verden gjennom NRK-suksessen «Skam», hvor man fulgte livet til elevene ved skolen. Men dette er ikke det eneste skolen er kjent for.

Hartvig Nissen har en lang og stolt revytradisjon. I vinter ble Nissenrevyen kåret til Oslos beste skolerevy under Revykavalkaden, hovedstadens mesterskap for skolerevy.

I november tar de med seg utdrag fra forestillingen og blir med Norsk Revyfestival til Olavshallen.

- Vi skal vise avslutningsnummeret og et nummer om Russeservice, der vi på en måte mobber den russekulturen som er over hele Norge nå. Alt begynner tidlig, med både buss og klær, og det gjør vi litt narr av. Det håper vi spesielt de yngre vil kjenne seg igjen i, sier Gundersen Gulliksen.

En inspirasjon

I forestillingen «En latterlig helaften» viser Norsk Revyfestival fram høydepunkter fra den norske revyscenen.

Fra før er det kjent at blant annet Lånkerevyen, Uke-revyen 2017 og Kvitter fra Knotten skal stå på scenen.

Fagansvarlig Ole Christian Øen i Norsk Revy på Høylandet er stolt av å kunne presentere Nissenrevyen for det trønderske publikummet.

- Hartvig Nissen er et forbilde for drama- og teaterelever i Norge og Nissenrevyen setter standarden for skolerevyer. Dette er en gylden anledning til å ta turen til Olavshallen for å bli inspirert, sier han.

- Hele skoleåret består av revy

«Det er ikke noe skuespillerne ikke kan», skrev Aftenposten i sin anmeldelse av Nissenrevyen og trillet en sekser på terningen.

Nettopp talentene på scenen er noe også Øen trekker fram. Han forteller at skolerevymiljøet i Oslo er en talentfabrikk, hvor flere i norsk underholdningsbransje har startet sine karrierer. Også skuespiller Hedda Gundersen Gullikstad har også inntrykk av at skolerevy er størst i Oslo.

- Jeg tror det er forskjell mellom Trøndelag og Oslo. Her har vi et stort opplegg med priser og mye prestisje. Hele skoleåret vårt består av revy, det er det vi driver med. For oss er det en viktig del av tiden på videregående.

Skam-Tarjei som revysjef

Tarjei Sandvik Moe, som også spilte i «Skam», er en av revysjefene i Nissenrevyen, og skuespiller Karoline Schau ble kåret til Årets kvinnelige skuespiller under Revykavalkaden.

- Karoline er et talent vi kommer til å se mye av framover. I tillegg til å gjøre seg bemerket på revyscenen har hun spilt i filmer som Beatles og 22. juli, og i TV-serien Det tredje øyet, sier Øen, som håper flere tar turen til Olavshallen i november for å se henne og resten av Nissenrevyen i aksjon.