Ni høydepunkt under årets Kulturnatt i Trondheim

Fredag vekkes Trondheim til live av over 150 forskjellige arrangement. Kulturnatt arrangeres for sjette år på rad, og er Trondheims største endagsfestival.

- All honnør til alle som bidrar, og som har vært kreative og tatt ballen vi har kastet opp. Det er helt strålende. Vi vil mobilisere hele Trondheim og omegn, det meste er gratis, og vi håper at folk åpner øynene for kultur og nye steder de ikke har vært før, sier daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz.

Men hvor mange godbiter fra byens kulturliv rekker du? Hvilke skal du velge? Vi har saumfart programmet som varer fra klokken 16.00 til 02.00, og har leita frem ni høydepunkt under årets utgave. Kirsten Schultz har også gitt oss sine personlige anbefalinger. For en full oversikt over hele programmet, sjekk ut trd.events!

Ni på topp

Oppdag Fjordgata

Årets byrom er Jomfrugate allmenning, og dermed vekkes Fjordgata til live med rundt 20 tilhørende aktører som ønsker publikum velkommen til nye opplevelser.

- Hvert år tester vi et nytt byrom, og i år har vi virkelig fått mobilisert i Fjordgata. Det er et byrom mange ikke tenker over, som kan havne litt i glemmeboka, med sine små eksotiske og nisjebutikker. Under Kulturnatt vil Fjordgata virkelig få vist seg frem, sier Schultz, og legger til at Fjordgata definitivt blir en del av hennes løype fredag.

Fordelt på sine 663 meter kan du oppleve åpent galleri, konserter, strikkekafé, tatoveringer for store og små, rebusløype, matkurs, tequilatasting, whiskey-vorspiel, karaoke og sex-quiz utstilling og åpent drop-in verksted med kunstner tilstede. På scenen i Jomfrugate almenning starter en ny konsert hver time mellom klokken 18.00 og 22.00.

Utekino: Trondheimsreisen

Om du ikke er blant de over 30 000 som har sett filmen «Trondheimsreisen» etter at den var åpningsfilm under årets Kosmorama, bør du benytte anledningen nå. I bakgården på Cafe Ni Muser kan du oppleve byens historie fra så langt tilbake som 1906 og frem til 2000-tallet. Under Kulturnatt vises filmen to ganger, først klokken 18.00, så klokken 22.00.

Sjøbadet

Litterært Kollektiv står for programmet på Sjøbadet under Kulturnatt, og Kirsten Schultz anbefaler flere av arrangementene som skal foregå der. Der vil Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening åpne kvelden, det blir høytlesning av forfatterne Ranja Bojer, Bendik Vada og Martin Ingebrigtsen, Sjøbadet skal fylles med surrealistiske syntetiske lyder og havs-nære improvisasjoner på vokal og fløyte, og det blir åpen mikrofon og handlenettworkshop - for å nevne noe.

Fortellerlavvo i Gåsaparken

Under Kulturnatt bidrar Midtnorsk fortellerforum med fortellinger fra mellom himmel og jord i sin fortellerlavvo i Gåsaparken på Bakklandet. Det blir nye tema hver hele time frem mot midnatt - kanskje også en og annen spøkelseshistorie i de sene nattetimer i høstmørket?

Butikk-konserter

I tillegg til konsertene på scenen i Jomfrugate almenning, skal det være en rekke intimkonserter i ulike butikker. Arrangøren anbefaler å ta turen innom Johnny Love for å oppleve Ida Jenshus, høre saksofonist Mona Krogstad med lune jazztoner hos Kleins i Nordre, Isabelle Bjørneraas hos Bogart.Cosmo, Sara Fjeldvær hos Livid Jeans, eller Maria Norseth Garli hos Strå Blomsterverksted på Bakklandet.

Veiter og bakgårder

Fjorårets suksess med veite-Kulturnatt gjentas i år, denne gangen i Taraldsgårdsveita og Kuskveita ved Ravnkloa og Jomfrugate almenning. Du kan bli med på en unik veitevandring med bygningsvernveteran Trond Eide, Isak Danserkompaniet, kultursenterets eget dansekompani, dra på gjenbruksmøbelmarked, eller slå an en prat med Byantikvaren.

Salamandernatten

- For første gang har vi fått det til slik at Sparebank 1 åpner opp galleriet i kjelleren sin under Kulturnatt. De ønsker å gjøre Salamandernatten mer tilgjengelig, så det er nytt av året, sier arrangør Schultz.

Banken har mange ulike kunstverk, og nevnte Salamandernatten av Kjell Erik Killi-Olsen har fått permanent bolig der. Fredag kveld kan du se de 72 skulpturene, som til vanlig kun er tilgjengelig i bankens åpningstid.

Kveldsshopping

I tillegg til alle de kulturelle innslagene, kan du også shoppe seinere enn vanlig på fredag. Mange av Midtbyens butikker og kjøpesenter holder åpent fram til klokken 20.00. Og blir det vel mange handleposer, kan du parkere disse i Posehotellet hos Turistinformasjonen i Nordre gate. De kan enten hentes igjen fredag kveld, eller i løpet av åpningstida på lørdag.

Tegnspråktolk

Mange av fredagens arrangementer er også tilrettelagt med tegnspråktolk, og Kulturnatt har laget et forlag til en egen løype for den som skulle ha behov for tolk. Arrangementer med tolk er merket med et eget ikon i programmet.