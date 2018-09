Odd Reitan-barnebarn med ny singel

- Den nye sangen handler om kjærlighet, men også om de negative tingene som kan skje i et forhold. Om det å ønske tilgivelse for ting som har gått galt, og at man likevel kan vise at man er god nok, forklarer Viktoria Reitan, med artistnavnet Ivy Rei, over telefon til Trd.by.

- Er det en spesiell gutt du synger om?

- Kanskje det? Det er en sang som relaterer til alle typer forhold som både jeg og andre har vært i, svarer Reitan hemmelighetsfullt.

Se dette innlegget på Instagram #1DAYTOGOODTOYOU Et innlegg delt av ivy rei ♔ (@ivy) Sep. 6, 2018 kl. 12:00 PDT

Hektisk sommer

Fredag slippes 18-åringens andre låt, «Good to you». Reitan har de siste to årene bodd i Los Angeles, men er i disse dager i Oslo i forbindelse med låtslippet.

Denne sommeren har vært hektisk for 18-åringen.

I juni slapp hun sin første singel, «Say it to my face», og allerede uken etter slippet ble hun invitert med på turneen til VG-lista.

- Det var egentlig bare en promolåt, som vi slapp for å se hvordan den ble tatt imot. Uken etterpå ble jeg kontaktet av VG-lista, og det ble fullt kjør. Jeg synes det er utrolig kult, fordi jeg trodde det skulle flere låter til før jeg kom hit jeg er nå.

- Hvordan var det å opptre i Trondheim?

- Jeg var selvfølgelig utrolig nervøs. Før konserten i Trondheim hadde jeg opptrådt to ganger, men jeg var like nervøs likevel. Heldigvis forsvinner nervene når jeg kommer meg på scenen. Men det var fortsatt skummelt, jeg kunne ha dummet meg ut foran hele Trondheim. Men det gikk bra, jeg falt heldigvis ikke, ler hun.

Så langt har målet vært å slå an i Skandinavia. Den LA-baserte artisten med trøndersk opphav vil derimot ikke stoppe der.

- Jeg håper å kunne ta over verden med musikken min.

Full støtte fra familien

Reitan flyttet til Los Angeles allerede som 16-åring, helt alene. Hun medgir at det i begynnelsen var tøft å flytte vekk fra familien og til en by uten noen kjente. Likevel har hun aldri angret.

- Jeg hadde ett mål i sikte, og det var verdt det. De jeg nå jobber med møtte jeg i LA, og hvis jeg ikke hadde flyttet tror jeg ikke at jeg hadde hatt en eneste låt ute nå.



Reitan kommer fra en musikalsk familie. Selv om 18-åringen er Oslo-jente, har hun slekt fra Trondheim, og bestefar Odd Reitan var en del av det trønderske popbandet Four Jets på 60-tallet.

- Hva synes familien om din satsing på musikken?

- De er utrolig støttende og oppmuntrende. De reiste til Trondheim for å se meg under VG-lista i sommer, og de synes det er kult at jeg går for drømmene mine, forklarer Reitan.

Nok låter til eget album

Reitan forteller at hun bruker så godt som all sin tid på musikken. Som sin første singel, er også «Good to you» produsert og skrevet av duoen Anthony Preston og André Lindal. Grammy-vinnerne grunnla A2 Production i 2013, og har jobbet med artister som artister som Britney Spears, Justin Bieber, Jennifer Hudson, JLo, Kelly Clarkson, David Guetta, Maroon 5, Pitbull, Gwen Stefani, og mange flere.

Reitan forteller at hun har flere låter på lur.

- Jeg vet at det blir en tredje singel om ikke så altfor lenge. Kanskje blir det et eget album eller en EP etter hvert også. Jeg har nok til sanger til et eget album, så jeg håper på det.