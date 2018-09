Disse moteløvene fant vi på Festningen

Med full glitter og glam, veldig klare for Postgirobygget på fredag, møter vi Katrine Otervik, Henriette Otervik og Lindis Rokseth, i nærheten av hovedscenen. Venninnene har ordnet seg selv sammen på badet hjemme.

- Jeg pleier kanskje å ta av litt når jeg er på festival, men tenkte å roe det litt ned siden dette er min første festival her i Trondheim, sier Henriette Otervik.

- Ja både her og på for eksempel Findings kan du se noen som skiller seg ut litt her og der, men ellers sklir de fleste inn i mengden, mener Lindis Rokseth.

- Har paljetter og glitter tatt over for blomsterkransene på festival?

- Ja det har på en måte blitt en ny trend. Vi så ikke noe til det på festival i fjor, men i år har det vært masse av det.

Alle de tre er enige i at folk flest tør å være litt mer vågal på festival, enn ellers.

- Det er fint når folk tør å være annerledes. Ser vi noen som skiller seg ut, tenker vi "you go girl!"

Fornøyde festivalgjengere på Festningen-festivalen Sola skinner, og skal vi tro værmeldingen er det 16 grader da EDM-festivalen «Festningen» åpner dørene fredag ettermiddag.

Blomsterkjoler

Vandrende inn på festivalområdet rett etter åpningen, med tonene fra Ary i bakgrunnen, møter vi Guro Ninive (24) og Marianne Fallang (25). De er begge sommerlige, ikledd hvert sitt forskjellige blomstermønster.

- Jeg kledde på meg for fem minutter siden, jeg tok egentlig bare en kjole, ler Ninive.

Studenten forklarer at hun var tidlig ute med å kjøpe billett - allerede under earlybird-salget.

- Jeg bor like ved, så jeg løper bare hjem for å skifte om det blir kaldt når solen går ned.

Begge har med seg både jakke og skjerf.

- Det blir nok genser i kveld ja, legger Fallang til.

Komfortable heldresser

Silje Skaaraas (26) og Guro Rød Kristiansen (25) kjører begge hver sin heldress fra Samsøe.

- Det er gøy når overdel og underdel som matcher. Vi får litt pysj-følelse, faktisk, og antrekkene er veldig komfortable. Man syns også litt bedre i folkehavet med et slikt klessett. Det er veldig greit for å finne hverandre i mengden, om vi mister hverandre, sier de.

- Både båndet og temafargen til festivalen er rosa, så jeg blir jo litt maskott nå, sier Guro.

Sporty og fargerik

Frida Negård (22), Camilla Sofie Jensen (26) Maria Argiriadou (23) er tydelige på at 80-tallet er årets største inspirasjonskilde hos festivalgjengerne. De ser folk i alt i fra joggedresser, militærbukser og tennissokker. Selv liker de en blanding av sporty og hip hop.

- Jeg kjører hip hop-stil som er sporty og fargerik. Jeg liker å kle meg etter humør og personlighet. Du skulle sett meg i går i røde militærbukser sier Camilla.

- Rumpetaske er også typisk festivalmote. I år er det også mange jenter som kjører «space buss»- frisyre med glitter. Glitteret i håret gir det lille ekstra, sier de.

Inspirert av Coachella

Linn Nicolaisen (27) lar seg inspirere av den berømte Coachella-festivalen. Antrekket er en blanding av denim, feminine blonder, glitter og skinnsko.

- Jeg syns man skal kle seg som man vil på festival. «Feel free» og føl deg vel, sier hun.

Fletter inspirert av Angello

Eirin Stadsøy (30) og Martin Damhaug (32) syns man skal kjøre en komfortabel stil når man er på festival. Eirin er inspirert av 90-tallet, mens Martin går for klassisk denimstil som han piffer opp med fletter i håret. Håret er inspirert av artisten Steve Angello som avslutter årets festival.

- Jakka kjøpte jeg på Weekday i går; det kan alltid bli kaldt Trondheim! Fargen er gjennomtenkt, slik at jakke og sko matcher. Det står også i stil med klokken, sier Martin.