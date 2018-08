Kamelen backstage på Festningen: - Alt jeg trenger er grønnsaker og hummus

Nest siste artist fredag kveld, før headliner Kygo, er bergenske Kamelen. Vi møter ham backstage mens trioen Off Bloom herjer på scenen.

- Jeg er klar, men vi var på et komedieshow i går, og da ble det litt mye drikke. I tillegg har jeg hatt influensa den siste uken, men det skal nok bli bra.

Fornøyde festivalgjengere på Festningen-festivalen Sola skinner, og skal vi tro værmeldingen er det 16 grader da EDM-festivalen «Festningen» åpner dørene fredag ettermiddag.

Han kom frem til Trondheim klokken ett fredag ettermiddag, men har kun holdt seg på hotellrommet.

- Du vet, vi menn blir mer nervøs av sånn influensa. Vi får jo man flu.

- Og ikke fikk vi med oss damene våre, heller, siden vi glemte å si ifra. Du trenger omsorg når du er syk, sant?

- Vil ikke bryte stagedive-rekka

Trondheim er nest siste stopp i sommer. Han var blant annet i byen under Uka i fjor, og i Storsalen på Studentersamfundet i februar i år. Bergenseren setter pris på et ungt publikum.

- I Storsalen var det dritbra, helt sykt. Målgruppen både der og her er den beste. Studenter som nettopp har fått stipend og er klare for en fest.

- Hvordan blir det å opptre rett før Kygo?

- Det er både en god ting, og litt skummelt. Det kan hende folk gjør seg klare til Kygo og drar for å kjøpe drikke, smiler bergenseren.

- Og så hadde det vært trist å ikke fullføre stagedive-streaken min, jeg har stagedivet overalt i sommer. Om formen og stemningen er der, blir det. Hvis ikke får vi kompansere med noe annet.

Rita Ottervik fra Frp?

For å sette bergenseren litt på prøve, har vi på forhånd printet ut tre bilder. Bildene viser tre kjente trøndere; Ordfører Rita Ottervik, RBK-keeper André Hansen og artist Carina Dahl.

- Dette må være en politiker, fra Frp eller noe, kommenterer bergenseren når han får se bildet av Rita Ottervik.

- Hun er Trondheims ordfører, fra Arbeiderpartiet?

- Oi, da må jeg bare beklage. Men nesten da. Jeg trodde dere kom til å vise Petter Northug eller noe sånt!

Nestemann ut er André Hansen.

- Dette må være sport, kanskje fotball eller bilsport? Spiller han på Rosenborg?

Vi bekrefter.

- Han er i alle fall en spiller som aldri klarer å score mot Brann, utbryter han, men legger til at RBK har vært gode i det siste, de.

- Er han spiss? Midtstopper? Åja, han er keeper? Men da hadde jeg rett da - han scorer ikke mot Brann!

Rapperen gjenkjenner derimot siste person med en gang.

- Ja hun vet jeg hvem er, Carina Dahl. Hun har faktisk invitert meg i bursdagsfesten sin i morgen. Men i morgen skal jeg til Stavanger.

Vi forhandler frem og tilbake. Hvor mange rette?

- Du må sette på trykk at jeg fikk to riktige. Og det første bildet var vanskelig, det får du minus i boka for, smiler Kamelen.

Festningen-festivalen varsler om ugyldige billetter i omløp Festivalen skriver på sin Facebook-side at de får meldinger fra folk som blir lurt.

- Har et navn og et rykte

Kamelen, eller Marcus Mosele som han egentlig heter, er ikke som alle andre.

Bergenseren ble kjapt litt av et samtaleemne landet over da han på rømmen fra politiet slapp sin debutsingel «Si ingenting», og ikke lenge etter ble anholdt etter en opptreden høsten 2015.

Selv hevder han at alle booking-ansvarlige sier han er den snilleste artisten.

- Det eneste jeg ber om før konsert er grønnsaker og hummus. Og litt alkohol og snacks, selvfølgelig. Jeg er ikke en sånn som ber om sokker eller noe sånt – det er så mye rart, at du aner det ikke.

- Jeg har ett navn og rykte, men ønsker at folk skal glemme dette og se på det positive jeg gjør og har fått til dette året. Jeg ønsker å renvaske navnet mitt med god oppførsel og hyggelig atferd.