Fornøyde festivalgjengere på Festningen-festivalen

Med blant annet to store scener, fotballbinge, lounge og stort matområde, ligger det meste til rette for at trønderne skal kunne kose seg på festival.

- Det er deilig å være her i Trondheim, det får meg til å tenke på mitt første kyss. Det var vel på 16. mai, rett på toppen her, sier første artist, Ary, fra scenen.

Fint område

Guro Heggem Olsen (26) og bursdagsbarnet Elisabeth Skrondal (26) har nettopp hørt festivalens andre artist, Gerald Ofori, og er fornøyd med festivalen hittil.

- Det er veldig bra, og god stemning her, sier de.

Ingen av jentene er fra Trondheim, men bor begge i byen. Både Olsen og Skrondal liker området til festivalen.

- Det er rart det ikke har vært her før, det er veldig fint område, forteller de.

Kos i hengekøye

Litt lenger unna scenen på festivalområdet har trønderske Hanne Johansen (29) og italienske Enrico Riccardi (36) funnet seg til rette en av hengekøyene mellom trærne.

- Vi kom hit for fem minutter siden, og liker det. Vi kan slappe av, det er mye mat – so far so good, sier Johansen.

Det er ingen tvil om hvem de gleder seg mest til å se i løpet av kvelden – nemlig headlineren Kygo.

- Jeg liker musikken hans, og har hatt lyst til å se han lenge, sier Johansen og fortsetter:

- Dette er bra for Trondheim. Det er fin natur her, vi har egentlig ikke hatt så store festivaler i Trondheim. Det er et veldig bra område.

- Perfect place for romance? skyter fotografen inn.

- We’ll see, svarer italieneren.

- Mangler Åge

Ved bordene og benkene i festivalens matområde har Julie Andersen (30), Hanne Aune (28) og Erik Indergård (25) satt seg ned i sola med kald drikke i glassene. Hvem de har gledet seg mest til å høre i kveld er Ary, Postgirobygget og Kygo.

- Personlig er jeg mest fan av Åge. Det er fantastisk her, men det mangler Åge og D.D.E, mener Indergård.

Misunnelig på plena

En av festivalgjengerne er Stein Vanebo fra Trondheim Concerts. Selv har han bragt navn som Bruce Springsteen og Robbie Williams til Granåsen. Denne kvelden koser han seg med popcorn og musikk.

- Det ser helt fantastisk ut her, jeg er misunnelig på plena, forteller han og peker på den grønne bakken.

Vanebo mener festivalen er fantastisk for Trondheim, og at det er et segment som ikke har vært dekt ennå.

- Det er litt synd de har 18-års grense, og at 15-, 16-, og 17-åringene ikke får oppleve det, sier han.

Også han gleder seg aller mest til å oppleve Kygo.

- Jeg har aldri vært på EDM-konsert før. Også er jeg her for å se hva gode venner gjør, jeg er imponert og ønsker de lykke til. Det er et nytt og fint tilbud til kulturbyen Trondheim, forteller han.

Fredagens festivalprogram består av Ary, Gerald Ofori, Postgirobygget, Off Bloom, Kjartan Lauritzen, Kamelen og sist men ikke minst hele Norges Kygo. Festivalen fortsetter lørdag, og avsluttes med Steve Angello.