Derfor henger det skisko og støvletter i Høgskoleparken

Har du gått gjennom Høgskoleparken den siste tiden, har du kanskje lagt merke til at sko i all slags farger og fasonger har funnet veien til parkens trær.

Det er kanskje nærliggende å tro at dette har noe med en fuktig kveld i fadderuka å gjøre, men det viser seg heller at arbeidet er gjort som et kunstprosjekt i regi av den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (Isfit).

-- Det er ikke lett å se for seg hver unike migrant når man får oppgitt tall i millionklassen. Men det blir kanskje lettere å menneskeliggjøre samlebegrepet migrant når man ser alt fra barnesko til skisko henge blant grønne greiner, sier prosjektleder og sjef for Creative Outreach, Hilmar Nypan Claes, som håper at kunstprosjektet bidrar til refleksjon.

Personlig perspektkiv på migrasjon

Sammen med kollegene Nora Tyldum Lunøe, Lars Gustav Rogne og Pernille Glesaaen for Isfit, er de fornøyde med uttrykket på kunstprosjektet. Målet med skoene som henger i trærne er å gjøre en vri på det vanlige migrasjonsfokuset.

Flere av trærne har plansjer som forbipasserende på vei til campus kan stoppe opp ved og lese. På en av plansjene står det: «How would the world look if there was no migration?» Oversatt: «Hvordan ville verden ha sett ut uten migrasjon?».

ISFiT-presidenten Tyler Stewart synes det er spennende og tankevekkende kunst i bybildet.

- Akkurat nå befinner mange migranter seg på sin livs reise. Denne installasjonen minner oss på at de går i vanlige sko akkurat som deg og meg. Man får et mer personlig perspektiv på migrasjon gjennom dette, sier Stewart som opprinnelig kommer fra Australia.

Stewart ser også en parallell mellom trærne som vokser i Høgskoleparken, og befolkningsveksten til Trondheim. Det får han til å undre:

- Hva slags rolle kommer vi migranter til å spille i denne byen? Hvordan kan vi bidra til Trondheims vekst? Og hvilke forventninger kan migranter ha til hvordan vår mangfoldighet blir møtt? spør Isfit-presidenten.

Verdens største internasjonale studentfestival

Det er enda seks måneder til Trondheims neste internasjonale studentfestival, men mange av forberedelsene til festivalen gjøres nå, forteller pressesjef Tore Sandnes Becker.

- Migrasjon er et stort tema og det er utrolig mye man kan engasjere seg i, både som frivillig og publikummer. Vi ser også frem til at Trondheim skal være vert til om lag 500 studenter fra hele verden som skal være med på å sette temaet migrasjon i fokus. Det gjør festivalen både i navnet og gavnet internasjonal når representer fra alle verdens hjørner er samlet her i Trondheim.

Isfit er verdens største internasjonale studentfestival, og har blitt arrangert hvert andre år helt siden 1990. Isfit 2019 arrangeres mellom 7. og 17. februar.