Kino: Barnlig superheltfamilie danket ut forhistorisk hai

Mens 30.340 rykket inn for å se superheltfamilien Parr i aksjon, var det bare 18.772 som ville få en dose Haisommer anno 2018.

Det holdt bare til en fjerdeplass på den norske Kinotoppen for «Megalodon, som ser eldre kinotravere som «Mission: Impossible – Fallout» og «Mamma Mia! Here We Go Again» innta plassene foran seg på den norske listen.

Fyller kinosalen med ristende stoler Trønderne liker å se film mens stolen vibrerer.

«The Meg», som haiskrekkfilmen heter på originalspråket, inntar på hjemmebane andreplass med 21,2 millioner dollar i billettinntekter – etter en monsteråpning i premierehelgen for en uke siden. Da spilte den inn hele 150 millioner dollar på global basis, skriver Box Office Mojo. I sin andre uke ute er «Megalodon» nå oppe i en totalinntekt på over 314 millioner dollar.

I USA er det «Crazy Rich Asians» som erobret kinotoppen i premiereuken, der den romantiske komedien spilte inn drøye 25 millioner dollar. Dette er første gang siden «The Joy Luck Club» i 1993 at et større Hollywood-studio, Warner Bros, satser på en film med utelukkende asiatiske skuespillere. I likhet med denne forgjengeren er «Crazy Rich Asians» også basert på en bestselgende bok.

Dette er dessuten første gang på tre år at en romantisk komedie går helt til topps på kinobesøksstatistikken i USA, melder BBC , som kaller filmen «et mulig vendepunkt for asiatisk representasjon i Hollywood». Netflix skal ha ønsket å kjøpe den, men forfatter Kevin Kwan sa nei.

I Norge ble Kwans 2013-roman utgitt under tittelen «Vilt rike kinesere» på Kagge tidligere i år, og filmen blir etter alt å dømme å se i september.