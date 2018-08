Vokste du opp med Ninja Turtles, Pokémon og Biker Mice? Disse gir aldri slipp

- Jeg tror at man har det i seg, sier Caroline Olsen.

Hun er sekretær og presseansvarlig for Torucon. Neste helg samles 1500 «nerder» i Trondheim.

- Mange tror at nerder sitter i kjelleren sin og er usosiale, sier Olsen.

Men det stemmer altså ikke.

Jevnlig samles de for å spille tradisjonelle brettspill og fekte med blankvåpen, eller er i det kreative slaget og lager kostymer, kunst og tilbehør. Torucon er et av landets største «nerdetreff».

#mystory: #mystory: Nesten en halv million følger det «Milkgore»-Hanna deler på Instagram Hanna Wullum (19) fra Trondheim følte at hun stakk seg ut på ungdomsskolen: - Nå merker jeg ikke noe særlig til det - det er nærmest vanlig med hår i «crazy» farger nå.

Nerdekultur

Olsen sier at det er gode minner som gjør at folk ikke gir slipp på for eksempel Pikachu i Pokémon. Enkelte vil gjerne se ut som han, og bruker flere måneder på å lage og skaffe seg avanserte kostymer.

- De som begynner i voksen alder, er helt frelst. Det er gjerne folk som spiller dataspill eller driver med annen form for «gaming», sier hun.

Hun tror at noen av de som aldri interesserte seg for fotball, korps og fashion, hadde lett for å falle litt utenfor. For disse ble sjangrene science fiction, fantasy, manga og anime et interessefelt. Nåtidens «nerdekultur» samler disse, blant annet i Trondheim.

- Deltakerne vil vise hvor mye en serie betyr for dem, sier hun.

Olsen legger til at det å kle seg ut ikke akkurat er en virkelighetsflukt, men heller en måte å uttrykke kreativitet på.

Ser på hver minste sysøm

I tillegg til spillutfordringer, tar deltakerne del i kreative konkurranser. Festivalen fokuserer på cosplay, der de vurderer blant annet kostyme, rollespill og scenekunst.

- Hvordan kan jeg vinne en konkurranse?

- Dommerne ser på hvor lik du er en karakter, også må du ha det lille ekstra, sier Olsen.

Likevel er det ingen tvil om at nivået er høyt. Olsen sier at dommerne ser på hver minste sysøm i kostymene.