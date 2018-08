Mote i Trondheim: - Folk må gå ut av «trønder-stereotypien»

Denne sommeren tråler Trd.by gatene i Trondheim etter stilsikre mennesker. Hva liker trønderne, hva er sommerens «må-ha», og hva tenker de om sin egen stil?

Thomas Olaussen (16)

Kan du beskrive klesstilen din?

- Fruktfull og spontan. Er glad i farger og mønster. Jeg er ikke kjedelig, det er målet mitt i livet. I dag tenkte jeg at fargene på buksen måtte matche genseren min. Derfor tok jeg på en rød genser. Jeg vil ikke at fargene skal skrike, liker for eksempel ikke neon.

Hva er sommerens må-ha for deg?

- Sommerens må-ha er en høytlivs 80-tallsshorts. Jeg vil at det skal bli inn igjen. Når det er fint vær her i Trondheim, går jeg med det.

Hva synes du om klesstilen i Trondheim?

- Klesstilen her er litt «døll» til tider. Jeg mener at folk må gå ut av «trønder-stereotypien». Klær er måten man uttrykker seg selv på. Folk burde gå ut av komfortsonen sin. Hvis du ikke prøver noe nytt, så vet du ikke hva du liker.

Yana Dombrovskaya (30)

Kan du beskrive klesstilen din?

- Når jeg kler på meg tar jeg på meg det jeg liker. Det er litt vanskelig å beskrive stilen min. Jeg er veldig glad i denim. Når det er fint vær, er det greit å ha klær med hull i.

Hva er sommerens må-ha for deg?

- Jeans selvfølgelig. Det passer til alt, og man kan kombinere det med mye forskjellig. Liker all jeans i alle farger. Favorittfargen min er lyseblå.

Hva synes du om klesstilen i Trondheim?

- Folk her kler seg kjedelig. Når jeg går i butikkene føler jeg at jeg må gå i butikkene og lete etter det jeg selv liker. Kanskje fordi jeg liker klær som er litt spesielle.

Per-Theodor Paulsen (36)

Kan du beskrive klesstilen din?

- Jeg har ikke noen stil. Eller, den er litt chill kanskje? Stilen min er litt linjeformet og løs. Jeg tenker egentlig ikke så veldig mye over den. Er glad i denim, og bruker det mye. Sneakers og tennissokker liker jeg.

Hva er sommerens må-ha for deg?

- Rumpetaske! Det er kult. Også er den grei å ha ting i.

Hva synes du om klesstilen i Trondheim?

- Stilen her er helt topp. Folk går med det de liker, og det synes jeg er viktig.