Dag Audun (23): - Jeg har vært mye på festivaler, dette må du ha med

Mange har kanskje en tanke om hva de skal pakke i sekken til neste festival som står oppført på kalenderen.

Har jeg med meg for mye, eller for lite? Støvler eller sneakers? Hvor ofte skal jeg spise? Og hva gjør jeg når ingen av vennene mine vil bli med meg på konserten jeg har sett frem til hele sommeren?

Vi er midt i sesongen for mye kultur, og her i Trøndelag venter flere festivaler for tur.

- Det viktigste festivaltipset jeg har, er å gjøre akkurat hva du selv vil. Hvis du vil på en konsert, som ingen av vennene dine vil på, dra på konserten likevel.

Det sier Dag Audun Kårtvedt (23), som sier at han har lang festivalerfaring. Selv er han kasse- og hospitalityansvarlig for Heim-festivalen, som arrangeres i Hasselvika fra og med i morgen. Med glede deler han sine beste festivaltips med leserne til Trd.by.

Først tipser han om hva man burde pakke med seg.

1. Presenning, gummistøvler, tørre sokker og regntøy

- Rett og slett fordi det er kjipt å bli klissvåt første dag.

2. Vannflasker

- Gjerne to flasker, fordi du enkelt kan miste den ene. Da slipper du å kjøpe en ny flaske på festivalområdet, og det blir i tillegg mindre plast liggende rundt på området. Det er jo ingen tvil om at folk glemmer, når man sitter på campingområdet og pilser.

3. Mat som frisker deg

- Det er kjempeenkelt å pakke med seg knekkebrød og ost i sekken, men når du våkner opp klokken ni på morgenen, er sliten og fyllesyk, er det viktig å spise. Tenk litt på hva som frister deg, og ikke tenk budsjett. Rett i koppen er supert, godt og variert.

4. Powerbank

- Gjerne ta med en vanntett pose som du kan ha elektrisk utstyr i. Det er superkjekt. Da har du alltid strøm til å ta noen gode Instagram-bilder.

5. Ørepropper

- Om du er veldig smart, så tar du med både ørepropper og hørselvern. Da kan du faktisk klare å sove på campingområdet. Og vær flink med å bruke ørepropper under konsertene. Der deles det alltid ut ørepropper. Formstøpte ørepropper er å foretrekke, men det kan være dyrt.

6. Solkrem og lipsyl med solfaktor

- Husk å smøre deg ofte. Nå har vi hatt tidenes sommer i år, så folk vet vel hvor ofte man burde smøre seg. Man er jo hele dagen ute, noe som betyr at man er i sola konstant.

7. Dorull

- Det er gøy å ha med. Noen ganger blir det tomt for dopapir på festivaldoene, og da er det kjipt å vente i kø. Problemet fortsetter også ofte bortover rekka med toaletter.

8. Ullgenser og ullundertøy

- Du tenker at det er varmt, men utover kvelden når sola går ned, kommer du på at du faktisk er i Norge.

Men hvordan skal man pakke? Kårtvedt nevner også noen generelle tips, som han deler etter flere år som ivrig festivaldeltaker.

1. Pakk i poser

- Går det hull på den ene posen, så ligger sokkene tørre i den andre posen. Dette er også genialt om man vil fordele plagg. Perfekt om man planlegger «outfits».

2. Husk å spise

- Følg med på tiden. Sett gjerne på en alarm. Jeg selv er en planlegger, og liker å vite. Da går det ikke så lang tid mellom hvert måltid.

3. Aldri stol på værmeldingen

- Den har jeg smertefullt erfart. Du forventer gjerne sol hele uken, også er det kun sol de to første dagene - så kommer regnskuret. Gjerne ha med bukse og jakke. Poncho ser lurt ut, men man blir våt.

Hvis det regner: Ikke tenk på å ha kul festivalstil. Du skal være på festivalen noen dager til, og da er det gøy å ha gode klær.

4. Kom deg ut av teltet

- Du er kanskje sliten klokken ni på morgenen, men er det solstek så kom deg ut av teltet. Ta med luftmadrass og trekk deg ut. Legg deg gjerne i forteltet hvis det er bedre temperatur der, eller legg deg utenfor og halvsov. Det er badstue-temperatur inni teltet om morgenen, og det skjer gjerne før klokken ti.

5. Start dagen med noe annet enn øl

- Mange sier at det hjelper å ta seg en repareringspils. Det sverger jeg ikke til. Drikk noe digg, for eksempel vann eller sjokolademelk. Noe som gir litt energi kanskje.

6. Ikke pakk med puten din

- Ta kun med putetrekk. Så kan du bruke en genser inni putetrekket, så sparer du litt plass.

7. Tenk smart når du skal velge teltplass

- Mange bare tar det første og «beste» stedet, men så har man egentlig lagt seg på bunnen av en helling. Da blir det mye vann. Det er lurt å velge en lur plass når man skal sette opp teltet. Da slipper du tross alt å våkne av lyden av en bekk i forteltet.

8. Man er ikke så varm som man tror

- Når det begynner å bli kjølig på festivalområdet, kjenn ekstra godt etter. Er det fem minutter til neste konsert, bruk den tida på å løpe tilbake til campingområdet for å finne ekstra klær. Utover kvelden blir du gjerne full, tror du er varm, men så er du egentlig kald. Om du merker at du snufser litt når du er tilbake på campingområdet - ta på noe varmt.

9. Vær frivillig

- Det er økonomisk, utrolig morsomt og skikkelig lærerikt. Selv har jeg vært frivillig mye mer enn jeg har kjøpt festivalpass. Som frivillig har jeg møtt mange hyggelige mennesker og lært masse om meg selv, og jobbing i team. Det er virkelig en super måte å være på festival på. Om du drar alene på festival, så blir du også kjent med mange bra folk.