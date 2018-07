Andrea (18) fra Trondheim lager koreografier i hodet sitt - har kommet inn på prestisjefull danselinje

Dørene til Trondheim Katedralskole er låst. Speilene i dansesalen i tredje etasje er dekket til og rullegardinene er halvveis nede. Skolen har sommeferie.

- Når vi sitter her, så føler jeg meg fremdeles hjemme.

At tre år på danselinja er over, har ikke helt gått opp for Andrea Sørlie Barrett (18). Etter ferien tar hun med seg dansefoten til Oslo. Der skal hun studere samtidsdans på Kunsthøgskolen i Oslo (Khio).

- Dagen etter jeg fikk vite at jeg hadde fått studieplass, og fikk gratulasjoner fra de på skolen, brøt jeg sammen i tårer, sier Andrea.

- Det var jo førstevalget mitt, legger hun til.

Til høsten er hun én av åtte som skal begynne på danselinjen.

- Jeg stoppet aldri

Som ti-åring begynte Andrea å danse. Det å underholde har vært noe som hun har likt siden tidlig alder.

- Jeg hadde lyst å melde meg på Melodi Grand Prix Junior. Så fant jeg ut at jeg ikke var så veldig flink til å synge, sier hun og ler.

Dansen ble dermed en drøm.

- Så stoppet jeg aldri med det.

Det er ikke bare dansesalen på Trondheim Katedralskole som får oppleve dansetrinnene til Andrea. Hjemme på rommet, i gangen, på badet - til og med i dusjen - er steder hun viser rytme.

- I familieselskap står jeg kanskje og øver på balansen. Da får jeg alltid kommentarer, uten at jeg selv er klar over det, sier hun.

Andrea ler, og forteller at hun ofte hører på musikk når hun tar buss. Da lager hun en koreografi i hodet sitt.

Høyt nivå

I løpet av en lang auditionprosess på tre uker, fikk Andra møte noen av danserne som skal gå i samme klasse som henne. Hun sier at nivået på Khio er høyt. Å bli kjent med nye mennesker, møte koreografer og ta danseklasser, er noe Andrea ser frem til når hun starter på studiet.

I tillegg til å jobbe med utdrag fra koreografiene til Jo Strømgren og Anna Hop, samt Subjazz, har hun ved siden av skolegangen danset på Den Norske Opera og Ballett.

- Jeg har hentet mye inspirasjon fra disse årene, og det har vært gøy å få et innblikk i hvordan det er å være profesjonell danser, sier Andrea.

Mitt personlige uttrykk

Årene på danselinjen på videregående har hatt mye å si for Andrea. Hun sier at hun hun er glad for at lærerne har gjort sitt for å utvikle henne og resten av klassen. Nå fokuserer hun på å utvikle sitt eget uttrykk.

- Jeg jobber litt med å bryte ut av det jeg har gjort før, slik at jeg «pusher» grensene mine litt, sier Andrea.

Andrea innrømmer at hun har brukt tid på å finne ut hva studiet hennes, samtidsdans, er. Hun sier at man har større rom for å kombinere forskjellige dansegrener. Selv har hun bakgrunn innen hiphop og ballett, og med dette tror hun at hun henter mye derfra - både bevisst og ubevisst.

- Det er en del av meg, mitt «personlige uttrykk».

Hun er spent på hvordan hennes personlige uttrykk kommer til å utvikle seg i løpet av tre år i Oslo.

Intervjuet avsluttes ved å snakke om musikksmak. Andrea svarer at hun hører på all slags musikk, men at heavy metal er noe hun aldri før har danset til.

- Ja, kanskje det er mitt nye personlige uttrykk, sier Andrea og ler.