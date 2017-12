Det er ti år siden dette skjedde

#1: Pstero for første gang

I år feirer nemlig vår kjære trondheimsfestival 10 år! Festivalen ble for første gang arrangert i 2007, den gang ikke på Marinen, men i hjertet av Trondheim - på Torget i Trondheim. Gratulerer med jubileet!

#2: TV 2 Nyhetskanalen

15. januar hadde Norges første 24-timers nyhetskanal på TV, TV 2 Nyhetskanalen, premiere. Selv om mange var usikre på om det var nok nyheter å ta av for sendinger døgnet rundt i lille Norge, har den riksdekkende nyhetskanalen holdt koken i ti år nå.

#3: Playstation 3

Selv om den nye spillkonsollen ble lansert i november 2006 på det japanske markedet, kommer Playstation 3 først i norske butikker 23. mars 2007.

#4: En rekke band ble dannet

I 2007 ble blant annet de britiske bandene Florence and the Machine og Mumford & Sons dannet, og på hjemmefronten oppsto både Kråkesølv og Kvelertak.

#5: Brann i bryggene i Trondheim

På selveste 17. mai dette året brøt det ut brann i Fjordgata 80, en trebrygge med leiligheter, kontorer og utestedet Kanalsmuget. Dette var den eldste delen av trebrygger i Fjordgata, og brygge 80, 78 og 76 ble totalskadet.

#6: Mest sett på kino: Harry Potter

Det var en rekke filmfavoritter som mange av oss fortsatt elsker i dag, som ble lansert i 2007. Det var Harry Potter og Føniksordenen som regjerte lista over mest sette filmer i Norge, tett fulgt av Pirates of the Caribbean: At World's End. På topp 5-lista finner vi ellers Shrek den Tredje, The Simpsons Movie og Rattatouille - det var med andre ord et brakår for animert tegnefilm!

I tillegg kom den syvende og siste Harry Potter-boken i 2007, Harry Potter og dødstalismanene.

#7: Iphone kom i USA

Smarttelefonen ble først lansert i Norge 11. juli i 2008, men i juni året før kom den på markedet i USA. Dermed var det mulig for de virkelige teknologinerdene å få tak i Apples Iphone allerede for ti år siden.

#8: Sanger vi aldri glemmer - og fortsatt digger?

Landeplagen Umbrella av Rihanna ble utgitt i mars dette året, og det er ingen tvil om at denne sangen fortsatt har sin seiersgang - spesielt på jentevors. Og la oss i alle fall ikke glemme Lene Alexandras My boobs are OK, som omtrent alle i det minste fortsatt kan refrenget på. Og gladsangen Grace Kelly av Mika husker vel de fleste. I tillegg kom den første singelen fra Erik og Kriss sitt andre album Verden vil bedras; Dra tilbake.

#9: Verden leter etter Madeleine

I mai dette året forsvant Madeleine McCann fra ferieleiligheten i Portugal der hun var på ferie med familien. Forsvinningssaken skapte enorm internasjonal oppmerksomhet, og det kommer fortsatt tidvis nyhetssaker om den savnede jenta, som fortsatt ikke er funnet.

#10: Siste året med raketter

Fra og med 1. januar 2008 ble det nemlig innført forbud mot raketter med styrepinne. Derfor nyter de fleste av oss oppskytningen av fyrverkeri fra Festningen i Trondheim nyttårsaften, eller lar det bli med små grisehyl og stjerneskudd.