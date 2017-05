Disse fem verdensrekordene vil du garantert ikke slå

Flest stryk på bilteorien

Foto: Reuters

Så du trodde du var skikkelig dårlig fordi du strøk på teorien noen ganger? Da kan du ta det helt med ro og gi deg selv et klapp på skuldra. Sør-koreanske Cha Sa-Soon har nemlig verdensrekord i dette, med totalt 950 forsøk! Hun strøk på 949 av disse. Det tok henne fire år før hun klarte å oppnå en sum av 60 av 100 poeng, som er det man trenger for å stå.

Lengste hangover

Foto: Reuters

Dagen derpå? Lite pigg? En 37-åring fra Glasgow i Skottland er i en annen liga når det kommer til dette. Etter å ha drukket 35 liter øl på fire dager endte han opp med en nådeløs hangover som varte i fire uker. Mannen endte opp på sykehus, og det tok over seks måneder med blodfortynnende behandling før mannen fikk tilbake normalt syn og ble kvitt hodepinen.

Verdens tyngste person

Jon Brower Minnoch veide over et halvt tonn på det meste. Foto: Wikimedia Jon Brower Minnoch veide over et halvt tonn på det meste. Foto: Wikimedia

Jon Brower Minnoch er det tyngste mennesket som har blitt målt. Allerede som 12-åring veide han 133 kilo, før det tok helt av. Vekten hans kom opp i 640 kilo på det meste, og han gjennomgikk flere vekttap, blant annet det største vekttapet noensinne dokumentert. Da han skulle bli innlagt på sykehus i 1978 måtte over et dusin brann- og redningspersonell til verks for å transportere ham. 13 sykehusarbeidere hadde jobben med å rulle ham til siden for å få byttet på sengen.

Lengste opphold med skorpioner

Foto: Reuters

Thailandske Kanchana Ketkaew tilbrakte 33 døgn med over 5.000 skorpioner i et rom på 12 kvadratmeter. Og hvorfor gjorde hun dette? For å slå sin egen rekord på 32 døgn, selvsagt. Hun ble bitt 13 ganger på armene i løpet av oppholdet, men klarte seg fint. Inne i rommet hadde hun tilgang til tv, kjøleskap, bøker og en seng. Sikkert koselig.

Flest sexpartnere på under 12 timer

Pornostjernen Lisa Sparxxx satte verdensrekord i såkalt «gangbang» i 2004, under «Third Annual World Gangbang Championship» i Polen. Antall partnere? 919 menn.

Hun hadde sex med hver mann i rundt 45 sekunder, og slo den forrige rekorden på 759 partnere. Da hun tok rekorden konkurrerte hun også med to andre kvinner, og hun vant med 21 flere sexpartnere enn andreplassen.

