Er du en av dem som ikke spiser blå M&Ms?

Nå som påska nærmer seg, er det også tid for å raide taxfreen.

M&M er en taxfree-favoritt mange kjøper hver gang de er ute og reiser. De er små, søte og fargerike, og selges stort sett ikke i Norge (du er i alle fall nødt for å lete litt). Vi snakker selvfølgelig om M&Ms.

Er du fan, er du kanskje med i en av FB-gruppene som er opprettet ens ærend for å få dem til landet.

Og kanskje lurer du også på hvorfor i all verden de ikke finnes i godterihylla på den nærmeste Remaen eller Coopen?

Lik trd.by på Facebook

Blå syndebukk

Og hvis du, som meg, alltid er en som googler ting du lurer på, ser du at følgende forklaring kommer igjen på ulike forum: De blå M&M-ene.

Ifølge enkelte er det fargestoffene brukt for å farge sjokoladeskallet blått som er syndebukken.

Men stemmer dette? Nei, ifølge Mars Inc. som produserer M&M.

– Blåfargen du nevner er bare en myte, og står ikke veien for verken å lansere produktet i Norge, eller å nyte sjokoladen , svarer en pressemedarbeider på e-post.

Noensinne lurt på hvorfor du blir sår i ganen av surt snop? Her får du svaret!

Mattilsynet: Godkjent i EU, godkjent her

Mattilsynet i Norge kan bekrefte at det ikke finnes noe i ingredienselista til M&Ms som skulle tilsi at produktet er forbudt i Norge.

– Norge er fullharmonisert med EU slik at dersom M&M er godkjent i EU, så er den godkjent her, kan seniorrådgvier Cecilie Svenning ved seksjon for fremmedstoffer og EØS fortelle.

Men hva er det som stopper dem fra å komme til Norge, da? Mars Inc. har foreløpig ikke svart på dette, utenom å informere at det ikke finnes noen lanseringsplaner for M&M i Norge på nåværende tidspunkt.

Glad i smågodt? I denne butikken i Trondheim finner du over 300 forskjellige sorter

Denne saken ble først publisert i november 2015, men legges ut på nytt til glede for nye lesere.