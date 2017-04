Disse navnene kjøper flest sexleketøy. PS: Mange er vanlige

En ny undersøkelse gjort av den erotiske nettbutikken Sinful.no, har tatt utgangspunkt i navnedata fra Statistisk sentralbyrå og de siste 50.000 ordrene som er gjort i nettbutikken. Med denne informasjonen har de kartlagt hvilke navn som handler mest erotiske gjenstander til nattbordskuffen sin.

Ansvarlige for undersøkelsen opplyser at resultatene er basert på en sammenligning av gjennomsnittlig ordreverdi for de forskjellige navnene. Det er altså ikke antallet av ordre personer med det aktuelle navnet har registrert, men snarere hvor store beløper de i gjennomsnitt bestiller for. markedsansvarlig i butikken, Ine Martinsen, opplyser til trd.by at de har cirka 500 til 700 ordre i uken.

trd.by vil understreke at undersøkelsen kun er gjort i denne aktuelle butikken, og at andre butikker, slik som Kondomeriet, kan ha andre navn på lista.

Grethe på topp

Undersøkelsen viser at det er menn med navnet Jan og kvinner med navnet Grethe som investerer mest penger i nye erotiske leketøy fra nettsiden. På butikkens nettside kan du også søke opp ditt eget navn.

Topp 10-liste over de frekkeste navnene:

1. Grethe

2. Jan

3. Monica

4. Gunnar

5. Ingrid

6. Kathrine

7. Andreas

8. William

9. Ole

10. Ruth

