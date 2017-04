Disse nettadressene får du ikke lov å registrere

Norid er organisasjonen som råder over .no-domener på nettet – altså norske internettadresser.

Men det er ikke fritt frem for hvilke nettadresser det er lov å registrere.

Det statseide aksjeselskapet Norid har lagt ned forbud mot en del adresser. Det inkluderer noen som av tekniske årsaker ikke skal brukes (f.eks. ftp), men det er også restriksjoner på stedsnavn. Derfor får du ikke registrere sornorge.no eller stavern.no

Og så har vi «særlige ord og uttrykk». Listen har siden den blitt opprettet i 2001, vært hemmelig, skrev dinside.no tidligere i år.

Men etter at Aftenposten brukte offentlighetsloven og krevde innsyn i denne listen, endret Norid politikk og publiserte alle de forbudte ordene på sine egne nettsider.

Det er stort sett snakk om rasistiske betegnelser, banneord eller ord som beskriver visse kroppsdeler og kroppslige aktiviteter, som er forbudt.

Begrensninger på Hitler og Quisling

Men heller ikke hitler.no, nazi.no, derfuhrer.no og quisling.no får du lov til å registrere.

I tillegg står for eksempel "hestkuk.no" og "sodomi.no" på listen.

Banneordet som mange særlig bruker i Nord-Norge, er også ført opp på svartelisten med mange forskjellige former, inkludert hestkukan.no.

Men ikke alt som har med seksuelt samkvem blir stoppet. Blant annet penis.no og vagina.no er lov.

Ville ikke at folk skal bruke listen til å omgå reglene

Hilde M. Thunem er daglig leder i Uninett Norid og sier de tidligere har hemmeligholdt listen fordi de ikke har ønsket at «folk skal bruke den bevisst til å omgå ordningen.»

- Men vi ser at i det siste har det skapt en del spekulasjon om innholdet på listen, og vi fant dermed at det enkleste var å gjøre den tilgjengelig for alle.

Her kan du se hele listen: (Vi advarer mot mange svært stygge ord.)

