8 trønderske autocorrect-fails

Vi har alle vært der. Du har nettopp fått deg en flunkende ny smartphone, som viser seg å ikke være fullt så smart som først antatt.

Du skal sende en helt enkelt tekstmelding til en kompis, selvfølgelig bruker du dialekt, gotta keep it real, yo.

Men telefonen henger ikke på greip. Den kjenner ikke deg. Den vet ikke hvor du er i fra. Den skjønner kun bokmål. Og ordlista, som selvfølgelig er aktivert fra start, har arvet ordforrådet til the mothership.

Det er da det skrekkelige skjer. Telefonen skjønner ikke hva du prøver å formidle og plutselig får meldingene en helt annen mening.

Vi har testet ut åtte trønderske ord i ordlista på Samsung Galaxy S5. Til skrekk og advarsel, her er resultatene:

Itj så lætt, læll

Læll, kanskje det mest brukte ordet i trøndersk dagligtale. Det har tydeligvis ikke telefonen fått med seg. Den henviser heller til en by som hadde noe ski-greier på 90-tallet. LOL.

Surpæt

Jeg blir en skikkelig surpæt av denne feilen.

Kåløvv

Skjærp dæ, kåløvv!

Toilling

Telefonen trenger en trøndersk-tolkning av ordet toilling.

Urven

Man kan jo bli litt urven hvis man er uren over en lengre periode. But still. FAIL.

Bærføtt

De tre første bokstavene er i hvert fall lik. Close enough.

Dæter

Vi i trd.by kan se på dæter i flere dager, kanskje det er det ordlista prøver å få frem?

Lænt

Dette er det nærmeste ordlista har vært i vår høytidelige test. Men... Det er så feil som det er mulig å bli.

Konklusjonen er som følger : følg hjertet, ikke ordlista.

