Dette «trikset» kan ødelegge Iphonen din

En falsk reklame har sagt at å endre datoen på iPhonen din til 1. januar 1970 vil gjøre telefonen din retro, melder The Telegraph. Dette er feil. Det eneste som skjer da er at telefonen din blir umulig å reparere, og at du i verste fall må bytte den ut.

Feilen ble oppdaget sist uke, men likevel har reklamen med det falske bildet gått viralt de siste dagene, og oppfordret folk til å endre datoen på iPhone 5s og høyere tilbake til start. Dette for å få en retro, multifarget 1970-stil.

Uheldigvis er ikke dette tilfellet. Skrur du tilbake klokken, vil du ikke få noe 1970-stil på iPhonen din. Når du skrur av telefonen din, og på igjen, vil den nekte å starte. Kun hjemskjermen vil vises. Mange reddit-brukere har prøvd dette trikset, og bekreftet at telefonen nekter å skru seg på igjen.

En Youtube-bruker har vist hva som skjedde med telefonen sin når han prøvde dette "trikset":

Apple har selv bekreftet denne feilen på sin hjemmeside . De lover at en programvare-oppdatering som vil hindre dette problemet vil dukke opp snart. De anbefaler deg å kontakte Apple Support hvis du får dette problemet.

Denne saken ble først publisert i mars 2016.