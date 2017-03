Derfor er det hull i toppen av kulepennen

Du har sikkert tygget på hetten som sitter på de fleste kulepenner, selv om du har lånt den fra noen andre.

Kanskje blåst litt igjennom hullet og trodd det skulle være en fløyte.

Vel det hullet bør ikke tygges igjen, det har nemlig en livsviktig funksjon om du skulle være uheldig.

Kvelningsfare

- I 1991 lagde BIC et lite hull i enden lokket, for å redusere sannsynligheten for kvelning. Med et hull der, betyr det at du kan puste selv om du svelger det, skriver LadBible.

Likevel bør du ikke prøve på det, da det er usikkert om det faktisk fungerer.

For ifølge Keetons , som selger kontorrekvisita, dør over hundre mennesker hvert år ved å ha lekt med den blå hetten i munnen, for å så svelget den.

Lego-fare

Det samme har du sikkert også sett på lego-klosser. Et hull i toppen.

- Vi har lagt dette hullet på toppen av lego-hodet i tilfelle noen barn setter en av bitene fast i halsen sin. På den måten vil de være i stand til å puste, avslørte det danske selskapet til nettstedet Gizmodo i 2008.

Så nå vet du i alle fall hvorfor det er et hull i både kulepenner og legoklosser.

Denne saken ble først publisert i februar 2016, og publiseres på nytt til glede for nye lesere.

