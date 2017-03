Dette er verdens mest brukte #hashtags

trd.by har sjekket oversikten over de mest brukte hashtagene i verden.

Kanskje noen av disse overrasker deg?

Følg trd.by på Facebook

1. #love

Selvfølgelig må vi ha litt loooove i hverdagen. Dette er den mest brukte hashtagen i hele verden og har blitt brukt godt over 938 millioner ganger!

2. #instagood

Denne hashtagen brukes av folk som er spesielt fornøyd med bildet de har lagt ut og ligger på andreplass over de mest brukte taggene.

Denne saken ble først publisert 20.10.2016, og er tatt frem igjen til glede for nye lesere.

3. #photooftheday

Denne hashtagen kommer fra den kjente kontoen @photooftheday som har nærmere 300 000 følgere. De som står bak kontoen velger hver dag ut et bilde som blir profilert på siden deres.

4. #tbt

Det å poste et bilde fra flere år tilbake har blitt veldig populært, og spesielt det å legge det ut på en torsdag. Hashtagen som står for "throwback thursday" har blitt en enorm trend og folk får tydeligvis en #godfølelse av å mimre.

5. #beautiful

Vakkert! Selfølgelig, det meste vi legger ut skal jo være fint. Ikke rart at den ligger høyt på lista.

6. #cute

Man skal ikke kimse av et søtt bilde på insta. Bare klikk deg gjennom bildene under #cutepuppy, #cutekitten og #cutebaby. Vi lover du kommer til å si "naaaaw".

7. #happy

Vi velger å sitere Pharell Williams her. "Because I'm happy! Clap along if you feel like happiness is the truth!"

8. #me

Okei, #selfie er ikke med i topp ti-lista, men denne er av noe samme sjanger.

9. #fashion

10. #followme

Mange av oss er stadig på jakt etter flere følgere, og vil gjerne se at antallet bare øker og øker. Vi i trd.by vil derfor benytte anledningen. Følg oss gjerne på insta!